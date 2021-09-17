VİOP’ta platin ve paladyum vadeli işlem sözleşmeleri işleme açıldı

Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda platin ve paladyum vadeli işlem sözleşmelerini işleme açtı.

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) 17 Eylül 2021 itibarıyla platin ve paladyum vadeli işlem sözleşmelerini işleme açıldı.

Platin ve paladyum vadeli işlem sözleşmeleri ile yatırımcılarına hem merkezi karşı taraf güvencesiyle yatırım yapma hem de risklerini yönetme olanakları sağlayacak. Platin ve Paladyum vadeli işlemler sözleşmeleri BIST 30, BIST Likit Banka, BIST-Banka Dışı 10, altın ve gümüş sözleşmelerinde olduğu gibi VİOP akşam seansına da dâhil edilerek saat 23:00’e kadar işlem görecek.