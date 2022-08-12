Vestel’in Ar-Ge projesine ödül

Vestel’in, son olarak iş paketi lideri olarak yer aldığı CyberFactory projesi 6 ülkeden 34 ortağın katılımıyla tamamlandı. Proje, EUREKA ITEA (Information Technology for European Advancement) tarafından "ITEA Award of Excellence 2022 for Business Impact 2022" ödülünü kazandı.

Vestel, ulusal ve uluslararası Ar-Ge projelerine devam ediyor. Şirket, son olarak Airbus koordinatörlüğünde 6 farklı ülkeden 34 ortağın yer aldığı CyberFactory Projesi’nde iş paketi lideri olarak yer aldı. Üretim süreçlerinin güvenlik ve siber güvenlik ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi teknolojilerin geliştirildiği proje 42 ayda tamamlandı. Vestel Yazılım ve IoT Grubu liderliğinde yürütülen proje EUREKA ITEA tarafından "ITEA Award of Excellence 2022 for Business Impact 2022" ödülünün sahibi oldu.

Tüketici elektroniğinden havacılığa 10 farklı kullanım senaryosunun ele alındığı projede şirketin pilot ve demonstrasyon gösterimler iş paketinin yanı sıra üretim ekibi de Vestel Elektronik adına pilot üretim ortamını sağladı. Proje, geliştirilen teknolojilerin yeniliği ve projenin içerdiği farklı sektörel konular sayesinde alanındaki kapsamlı ve önde gelen projelerden biri olarak değerlendiriliyor. Vestel Elektronik Ar-Ge ekibi, daha önce CELTIC tarafından HIPERMED projesinde kazandığı “CELTIC Excellence Award in Silver” ve E3 projesinde kazandığı CELTIC Excellence ve CELTIC Innovation ödülleriyle birlikte Avrupa’da ödül alan projelerine yenisini daha eklemiş oldu.