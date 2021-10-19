Vestel'e Ege Kalkınma Derneğinden ödül

İSTANBUL (AA) - Vestel, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının katkılarıyla Ege Kalkınma Derneği tarafından düzenlenen Ar-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknoloji Fuarı "ESAS EXPO 2021"de "En İyi Elektronik Ürün Üretimi Yapan Firma Lideri" ödülünü aldı.

Vestel açıklamasına göre, İzmir'de düzenlenen fuar kapsamında; ülkenin önde gelen üreticilerine farklı kategorilerde ödüller takdim edildi.

Ödül organizasyonunda; iş dünyası, akademisyenler ve üniversite öğrencilerinin katılımıyla yürütülen araştırma sonucunda Vestel, "En İyi Elektronik Ürün Üretimi Yapan Firma Lideri" ödülüne layık görüldü. Ödülü Vestel Elektronik Genel Müdürü Murat Sarpel aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Murat Sarpel, Vestel'in Ar-Ge ve inovasyona dayalı üretim anlayışıyla Türkiye için değer yaratmaya devam ettiğini belirterek, "Her yıl ciromuzun yüzde 2'sini Ar-Ge faaliyetlerimize ayırıyoruz. Trendleri takip eden değil, trendlere öncü bir şirketiz. Bu uzun soluklu yolculukta aldığımız ödüller, tüm Vestel ailesi için motivasyon kaynağı oluyor. Bir kez daha bu gururu yaşadığımız için mutluyuz. Başta Ege Kalkınma Derneği olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

İmalat sanayi paydaşları, fabrikalar, üreticiler, Ar-Ge merkezleri, tasarım merkezleri, teknoparklar ve Organize Sanayi Bölgeleri'nde yer alan firmaların Ar-Ge ve tasarımını yaptıkları inovatif ürünlerin sergilendiği Ar-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknoloji Fuarı bu yıl, "Yarını Yakalamak ve Aşmak" temasıyla düzenlendi. Ürettiği teknolojiyi dünyanın 157 ülkesine ulaştırarak Elektrik-Elektronik sektörünün 23 yıldır aralıksız ihracat şampiyonu olan Vestel, sektöründeki başarısını bir kez daha ödülle taçlandırmış oldu.



