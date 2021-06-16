VERİMDER: "Türkiye’nin enerji verimliliği bu toplantılarda masaya yatırılacak"

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) 2021 yılında da tüm Türkiye’yi kapsayan bir “enerji verimliliği ve gelecek” yolculuğuna çıkıyor. Toplantılarda tüketici, üretici, yerel yöneticiler, STK’lar başta olmak üzere, tüm paydaşlar bir araya geliyor. İlk toplantı bugün İzmir’de düzenlendi.

VERİMDER Anadolu Buluşmaları’nın ikinci bölümünün Çarşamba günü İzmir’de gerçekleştirilen buluşmasında, sivil toplum örgütleri kanaat önderleri ve enerji verimliliğine ilişkin diğer paydaşlar bir araya geldi. Yoğun bir ilgi ile karşılanan toplantıda, VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve VERİMDER Başkanı Çağdaş Korkmaz, konuşmacı olarak yer aldı. Dalmaçyalı sponsorluğunda gerçekleşen toplantıda ana tema “enerji verimliliği ve gelecek” olarak belirlendi.

Açılış konuşmasını yapan VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik ilişkisine vurgu yaparak, “Özellikle yaz aylarında binalarda soğutma ihtiyacı nedeniyle artan enerji talebine ısı yalıtımı ile dur diyebiliriz. Bu sebeple öncelikli olarak rotamızı sıcak iklim bölgeleri üzerinde belirledik” dedi.

Dernek tüm Türkiye’de enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda başlattığı seferberliğin ikinci devresine “Enerji Verimliliği ve Gelecek” temasıyla başladı. Özellikle yaşanan pandemi sonrasında tüm dünyanın ve ülkemizin en önemli konularından biri haline gelen enerji verimliliğine ilişkin bilincin daha fazla yaygınlaşması amacıyla Verimder, “Anadolu Buluşmaları”nın ikinci bölümünü İzmir’den başlattı. Dalmaçyalı sponsorluğunda yoğun katılımla düzenlenen ilk toplantının ardından Verimder öncelikli olarak belirlediği 13 ili karış karış gezmeye devam edecek.

Enerji tasarrufunun önemi başta olmak üzere enerji verimliliği hakkında her şeyin konuşulacağı ‘Anadolu Buluşmaları’ toplantı serisinde yeni çözümler ile birlikte tüm kamuoyu bilinçlendirilecek.

“Önceliğimiz sıcak iklim bölgeleri”

Enerji verimliliğinin her alanındaki bilgileri kamu ile paylaşarak topluma farkındalık kazandırmak istediklerini dile getiren Prof. Dr. Emre Alkin, “Çevre sorunlarıyla daha çok uğraştığımız şu günlerde gelecek nesillere daha sürdürülebilir ve yeşil bir dünya bırakmak için iklim değişikliğinin önüne geçmemiz gerekiyor. Bu noktada enerji verimliliğini önemini tüm Türkiye’ye tekrar anlatmak istiyoruz” diye konuştu.

Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ise yaptığı değerlendirmede, iklim krizinin etkilerini ve buna bağlı olarak enerji verimliliğinin önemine bir kez daha vurgu yaparak bu konudaki tüketici bilinci ve yerel yönetimlerdeki farkındalığa ilişkin gözlem ve önerilerini aktardı. Güldağ, “Enerji tasarrufu ve buna bağlı olarak enerji verimliliği sürdürülebilirliğin esas başlıklarından biri. Bu nedenle gerek kurumsal gerekse bireysel ölçekte enerji verimliliğinin iletişimi ve bu konuya ilişkin farkındalık oluşturmak büyük önem taşıyor” dedi.

Öte yandan enerji verimliliği ve gelecek kavramlarının altını bir kez daha çizerek enerji tasarrufunun sürdürülebilir bir gelecek için zorunluluğuna dikkat çeken VERİMDER Başkanı Çağdaş Korkmaz, “Enerji verimliliğini sağlayabilmek adına her bireye görev düşüyor. Mümkün olan her tasarrufu bireysel çabalarımız ile gerçekleştirmemiz gerekiyor. Özellikle İzmir gibi sıcak bölgelerde yazın binaları soğutmak için harcanan enerjinin önüne geçmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.