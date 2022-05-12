Vali Masatlı, ZİHA ile ilaçlama yaptı

Amasya’da tarımda su ve ilaç tasarrufu sağlayıp verimliliği artıran ZİHA’ların (zirai insansız hava aracı) kullanımına başlandı. ZİHA’nın ilk uçuşunu Vali Mustafa Masatlı yaptı.

Aynı anda havalanan iki ZİHA ile şeker pancar ekili geniş tarım alanı kısa sürede ilaçlandı. Birim alandan maksimum verim alınmasının amaçlandığını belirten Vali Masatlı, “İnsansız hava araçlarıyla zirai ilaçlamanın ürünün kalitesi ve miktarına çok önemli katkı sağladığı kanıtlanmış durumdadır” dedi.

ZİHA’lar sayesinde ilaçlama işlemlerinde traktöre gerek duyulmazken yakın zamanda sahalarda insansız hava araçlarının kullanımının yüzde 80’lere varmasının uzmanlar tarafından öngörüldüğüne değinen Mustafa Masatlı, “Çevreye ve toprağa zarar verilmiyor. Diğer taraftan da ilaç tasarrufunda yüzde 50, su tasarrufunda da yüzde 90 oranında kazanım söz konusu” diye konuştu.

Gözlek mevkisinde yapılan ilaçlama faaliyetine katılıp çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi alan Masatlı, çiftçilerin kiralama ya da sağlanan teşvikle satın alma yöntemiyle ZİHA’lardan yararlanabileceklerini söyledi.