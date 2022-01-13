banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Sanayi üretimi yıllık yüzde 11,4 arttı
Sanayi üretimi yıllık yüzde 11,4 arttı
Soğuk ve yağmur daha ne kadar sürecek?
Soğuk ve yağmur daha ne kadar sürecek?
Bireysel Emeklilik sisteminde yeni dönem!
Bireysel Emeklilik sisteminde yeni dönem!
Kazakistan’ın 3 bölgesinde OHAL sona eriyor
Kazakistan’ın 3 bölgesinde OHAL sona eriyor

Vakıflar’dan kiracılarına yüzde 100 zam şoku

Türkiye pandemi süreci ile birlikte ekonomik sıkıntılar yaşarken, 2021 yılının yüzde 36’lık enflasyon rakamına rağmen Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü’nün kiracılarına rayiç bedel bahanesi ile yüzde 100’e varan oranda zam yapması şaşkınlıkla karşılandı.

Ekonomi 13.01.2022, 10:20
Vakıflar’dan kiracılarına yüzde 100 zam şoku

Türkiye pandemi süreci ile birlikte ekonomik sıkıntılar yaşarken, 2021 yılının yüzde 36’lık enflasyon rakamına rağmen Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü’nün kiracılarına rayiç bedel bahanesi ile yüzde 100’e varan oranda zam yapması şaşkınlıkla karşılandı.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün hayırseverler tarafından vakfedilen arsa ve araziler üzerine inşa edilmiş çok sayıda gayrimenkulü bulunuyor. Vakıflar Bölge Müdürlüğü kiracılarına 2022 yılı başında gönderdiği zam tarifesi ile şoke etti. Yargıtay’ın içtihat kararlarına rağmen rayiç bedel uygulaması bahane edilerek, bazı kiracılara yüzde 100’e varan oranlarda zam yapıldı.

Haşimişcan Caddesi’ndeki Tuğsa İş Merkezi’nde Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün kiracısı olan Ekin Basın Dağıtım Şirketi Sorumlusu İbrahim Demirbaş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın hedefleri ve talimatları ile Kültür ve Turizm Bakanlığı uhdesindeki Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün davranışı birbirine uymuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin haksız bir fiyat artışı yükünün altında kalmasının önüne geçeceğiz. Özel okullardaki fiyat artışını yüzde 36 ile sınırladık" diyor. Ancak Vakıflar Bölge Müdürlüğü tam tersini uyguluyor. Pandeminin sıkıntılarının halen sürdüğü bir dönemde Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü yüzde 100’ün üzerinde bir kira zammı gerçekleştirdi. Verdiğimiz düzeltme talebi dilekçesi de reddedildi" dedi.

Kiraladıkları gayrimenkule Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün yüzde 60 oranında zam yaptığını belirten Uğur Uslubaş da, "Hazine ve Maliye Bakanlığı enflasyonla mücadele ettiğini açıklıyor. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü tersine hareket ediyor. Binamızdaki bazı esnaflar bu durumdan şikayetçi. Biz de düzeltme yapılması talebiyle dilekçe verdik. Ancak kabul edilmedi. Rayiç bedel öne sürüldü. Esnafın, şirketlerin durumu ortada. Kira maliyetimiz yüzde 36 olarak açıklanan enflasyon rakamının çok üzerinde artmış oldu" diye konuştu.

Tuğsa İş Merkezi’nde iş yeri bulunan Nusrettin Yıldız da yüzde 45 oranında zam yapıldığını buna anlam veremediklerini sözlerine ekledi.

Yorumlar (0)
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahçe 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Beşiktaş 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 20 18
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 19 32
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keçiörengücü 19 22
14. Manisa Futbol Kulübü 19 22
15. Menemen Belediyespor 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. West Ham United 21 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Southampton 20 24
12. Crystal Palace 20 23
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 20 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11