Uzaktan eğitim yardımcı kitaplara ilgiyi arttırdı

Anaokulları ve birinci sınıflar hariç eğitimin uzaktan devam edeceğinin açıklanmasının ardından öğrenciler, ders kitaplarına takviye olması için yardımcı kitaplara yöneldi.

Uzaktan eğitim döneminde işlerinin azalacağını düşünen kırtasiyeciler, kitap satışlarıyla ayakta durmaya çalışıyor. Bu kapsamda öğrencilerin eğitime evde devam edileceği için kalem, silgi gibi ürünler yerine, ders kitaplarına takviye olması için yardımcı kitaplara yöneldiği gözlendi. Diğer yandan öğrencilerin yardımcı kitaplara büyük talep göstermesi, kırtasiyecilerin yüzünü güldürdü.

"Satışlar yüzde 50 arttı"

Konuyla ilgili konuşan kırtasiyeci Recep Egici, kitaplara gelen talebin tahminlerinin üzerinde olduğunu ifade etti. Egici, "Özellikle lise ve üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan 8 ve 12’inci sınıf öğrencilerinin, sınav hazırlıklarına destek olacak kitaplara yöneldiğini görüyoruz. Tabii talebin artışına bizim yaptığımız indirimlerin de büyük etkisi oldu. Eskiden sadece okulların açılacağı hafta yaşanan sıkışıklık şimdi çok daha uzun bir sürece yayılmış durumda. Hatta bu durum satışlarımızı yüzde 50 arttırdı diyebiliriz" diye konuştu.

"Dershaneler ve kurslar bize hareket kazandırdı"

13 yıldır Eskişehir’de kırtasiye sektöründe hizmet veren Yusuf Kaplan ise "Zor bir sürecin içerisindeyiz ama şu anda günler beklediğimizden daha iyi geçiyor. Tabii bunda kurslara ve dershanelere yakın bir yerde olmamız ve kırtasiye ürünlerinin yanı sıra geniş bir kitap yelpazesine sahip oluşumuz tercih edilmemizde büyük etkenler arasında" ifadelerini kullandı.