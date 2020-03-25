Ünlü Co'mment analiz: Küresel iyimserlik sürüyor

Fed’in sınırsız tahvil alımına olanak sağlayan adımlarının ardından küresel piyasalardaki satış baskısı yerini pozitif bir görünüme bırakırken varlık fiyatlarının iyimserliğini yeni güne başlarken de koruduğunu görüyoruz. Kaldı ki, ABD’de ekonomiye destek paketinin Senato’da gerekli onayı almaya yaklaştığına yönelik haber akışı da risk iştahını destekler nitelikte. Söz konusu oylamanın bugün gerçekleştirilme ihtimali yüksek. Bu noktada, ABD borsalarındaki son derece güçlü kapanışların ardından değer kazanımları Asya piyasalarında sürüyor. Bu durum açılış itibariyle yurtiçinde de bir kez daha pozitif bir tablo görebileceğimize işaret ediyor.

Ancak korona virüsüne ilişkin endişelerin tam olarak ortadan kalktığını söylemek zor. Öyle ki dünya genelinde vaka sayısının artış göstermeye devam etmesi ve öncü PMI rakamlarının da işaret ettiği gibi ekonomik aktivite üzerindeki baskının sürmesi piyasaların hâlâ kırılgan bir zemin üzerinde hareket ettiğini gösteriyor. Dolayısıyla özellikle virüsün zirve noktasına yaklaştığına yönelik bir algı oluşması durumunda bunun çok daha güçlü bir pozitif etki yaratabileceğini düşünüyoruz.

BEKLENTİLERİMİZ

Destek bölgesini aşan Borsa İstanbul momentum kazanıyor. Fed’in ekonomiyi desteklemek için aldığı önlemlerin ardından küresel risk iştahının pozitife dönmesi Borsa İstanbul’un hafta başındaki kayıplarını hızlı bir şekilde geri almasını sağladı. Teknik açıdan bakıldığında ise endeksin bir kez daha son sekiz yılın trend desteği olan 87 bin seviyesinin üzerinde kapanış yapmış olmasını oldukça pozitif buluyoruz. Ayrıca RSI’ın da iki aydır aşağı yönlü olan trendini kırmayı başarması pozitif bir detay olarak öne çıkıyor. Bu da yukarı yönlü eğilimin kısa vadede momentum kazanabileceğine işaret ediyor. Mevcut seviyelerin korunması durumunda endeksin 90 bin seviyesini tabana dönüştürmeyi hedefleyeceğini düşünüyoruz.

EUR/USD güç toplamaya çalışıyor. Dün açıklanan verilere göre Euro Bölgesi’nde PMI rakamları beklendiği gibi sert şekilde geri çekilirken imalat verilerinin tahminlerden kısmen daha iyi, hizmet verilerinin ise daha zayıf bir performans sergilediğini gördük. Verilerin parite üzerindeki net etkisinin ise nötr olduğunu söyleyebiliriz. Teknik açıdan bakıldığında Fed’in yarattığı olumlu etkinin ardından 1,08’in üzerinde kalınması durumunda kısa vadede daha yüksek seviyelere kapı açılabileceğini düşünüyoruz.

TL kayıplarını azaltmaya çalışıyor. Fed’in likidite koşullarını destekleyen adımlarının ardından gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında topyekûn değer kazanma eğilimi sergilerken TL’nin de iki haftalık zaman diliminin ardından kayıplarını anlamlı şekilde azaltmaya başladığını görüyoruz. 6,50’nin aşağı yönlü geçilmesi kısa vadeli teknik görünümü iyileştirirken bu bölgede kalınması durumunda sonraki hedefin 6,40 olabileceğini düşünüyoruz. Günlük bazda bakıldığında ise 6,45’in altına inilmesi bu yönde eğilimi güçlendirecektir.

Hazine Mart ayı borçlanma programını tamamladı. Mart ayında 26 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 20 milyar TL’lik iç borçlanma yapmayı planlayan Hazine dün 3 yıl vadeli TLREF’e endeksli tahvilin ihalesini gerçekleştirdi. İhalede ROT dahil toplam borçlanma tutarı 3,6 milyar TL oldu. Hazine dün ayrıca 600 milyon TL borçlandığı 2 yıl vadeli kira sertifikasını da ihraç etti. Hatırlanacağı gibi ay içinde düzenlenen diğer 4 ihalede ise ROT dahil toplam 15,4 milyar TL borçlanılmıştı.

Ons altın kazanımlarını ileri taşıyor. Fed’in beklentilerden çok daha güçlü adımlar atarak piyasalara kuvvetli bir likidite desteği sunmasının en net etkilerini değerli metallerde görebiliyoruz. Öyle ki altının ons fiyatı verilen desteğin ardından 200 günlük hareketli ortalamasını belirgin şekilde geride bırakırken fiyatların yeniden son 10 günün en yüksek seviyelerine yükseldiğini görüyoruz. Teknik açıdan bakıldığında 1600 doların üzerinde kalındıkça yukarı yönlü hareket etme eğiliminin ilk etapta 1630 dolara doğru sürme potansiyelinin güç kazanacağını düşünüyoruz.