TV+, ev müşterisinde 1 milyon aboneye ulaştı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de 150'den fazla yerli ve yabancı TV kanalını, en yeni film ve dizileri, belgeselleri, dünyaca ünlü spor programlarını ve eğlenceli animasyonları kullanıcılarıyla buluşturan dijital televizyon platformu TV+'ın ev müşterisi tarafındaki abone sayısı 1 milyona ulaştı.

Turkcell açıklamasında görüşlerine yer verilen TV+ Genel Müdürü Barış Zavaroğlu, 2014'te yayın hayatına başlayan platformun elde ettiği başarıdan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etti.

Türkiye'deki Pay-TV pazarının 7 milyonu aşkın kullanıcısı bulunduğunu aktaran Zavaroğlu, "TV+ olarak bu pazardaki payımızı her çeyrekte düzenli olarak büyüttük. 1 milyon ev müşterisine ulaşarak pazardaki konumumuzu daha da güçlendirdik. BTK'nın açıkladığı verilere göre pazar payımız, 2021'in ikinci çeyreğinde yüzde 13,3'e yükseldi. TV+'ın ev müşterisi sayısını geçen yıla göre yüzde 25 artırdık. Bu büyüme performansında hem müşteri kazanımındaki doğru stratejimiz hem de müşteri kayıp oranlarındaki iyileşmemiz etkili oldu. Bu sayede 1 milyon TV+ ev müşterisine hedeflediğimizden çok daha önce ulaştık." ifadelerini kullandı.





- "Pandemide en fazla abone artıran TV+ oldu"





Zavaroğlu, yaşanan artışta pandemi nedeniyle uzaktan eğitim ve evden çalışma düzenine geçişin etkisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde TV+ kullanıcıları film ve dizi içeriklerimizi daha fazla izledi. TV+ ev müşterilerinin özellikle ailece izlenecek içeriklere ilgisi daha fazla oldu. TV+ çocuk içeriklerimiz de pandemi döneminde oldukça büyük ilgi gördü. Pandeminin başlarında canlı kanal izleme sürelerinde de ciddi bir artış gözlemledik. Zengin içeriklerimiz sayesinde pandemi döneminde BTK verilerine göre en fazla abone kazanan ve pazar payını artıran platform TV+ oldu. Verdiğimiz hizmetin kalitesi, platformun müşteri memnuniyeti skorlarından da anlaşılabilir. Müşteri iptal oranımız 2021'de önceki yıllara göre yüzde 30 düştü. Zengin içerik dünyamız sayesinde müşterilerimizin TV+'a bağlılıklarının arttığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte ürün deneyimini de sürekli iyileştiriyoruz."

Açıklamaya göre, izleyicilerin tercih ve taleplerine göre platformun içeriğini sürekli güncelleyen TV+, ekim ayında da onlarca yeni film, dizi, spor, belgesel ve çocuk programlarıyla birlikte çeşitli konserleri de televizyon severlerin beğenisine sunacak. İçeriği zenginleştirmek için uzun zamandır sıkı bir çalışma içerisinde olan dijital platformda, sadece çocuk yayınları, bölüm sayısı itibarıyla bini aştı. Ayrıca dünyaca ünlü birçok film, dizi ve belgesel, her ay TV+ kullanıcılarına özel, Türkiye'de ilk kez yayınlanıyor.

Yapılan açıklamada TV+ müşterilerinin yarıya yakın bölümünün ilk aboneliklerinde üst paketi tercih ettikleri, ‘Giriş’ paketini tercih eden müşterilerin ise ürün memnuniyetleri arttıkça üst pakete geçerek tüm içerikleri izleme imkanına sahip oldukları belirtildi. Buna göre halen TV+ Ev müşterilerinin yüzde 60'lık bölümü, sahip oldukları üst paketlerle platformun tüm içeriklerini izleyebiliyor.

Günde ortalama 7 saat, ayda ise 210 saat izlenen TV+'ın, müşterilerine sunduğu paketler kapsamında yüzlerce "izle seç" film televizyondan ve mobil cihazlardan izlenebiliyor. Kullanıcılara ayrıca "kirala izle" hizmeti de veriliyor. 4K Ultra HD kalitesinde yayın yapan TV+’ta yayınlar internet kotasından düşmeden izlenebilirken "her yerden izle", "kaydet ve izle", "durdur-geri al izle" gibi seçenekler de kullanıcıların hizmetine sunuluyor.

