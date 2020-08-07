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Türkiye’nin önemli haşhaş üretim merkezlerinde Afyonkarahisar’da ’haşhaş kapsülü’ alımı başladı

HAŞHAŞ ÜRETİMİNDE TÜRKİYE’DE ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP AFYONKARAHİSAR’DA ‘HAŞHAŞ KAPSÜLÜ’ ALIMLARI BAŞLADI. HAŞHAŞ ÜRETİCİLERİ TARAFINDAN TOPLANAN ÇİZİLMEMİŞ, OLGUNLAŞMIŞ HAŞHAŞ KAPSÜLLERİ KİLOGRAMI 5 TL’DEN TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ'NE (TMO) VERİLİYOR. HAŞHAŞ KAPSÜLLERİ GIDA SANAYİNDE OLDUĞU GİBİ AYNI ZAMANDA İLAÇ SANAYİNDE DE ÖNEMLİ ORANDA KULLANILIYOR.

Ekonomi 07.08.2020, 16:29
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Türkiye’nin önemli haşhaş üretim merkezlerinde Afyonkarahisar’da ’haşhaş kapsülü’ alımı başladı

Haşhaş üretiminde Türkiye’de önemli bir yere sahip Afyonkarahisar’da ‘haşhaş kapsülü’ alımları başladı.

Haşhaş üreticileri tarafından toplanan çizilmemiş, olgunlaşmış haşhaş kapsülleri kilogramı 5 TL’den Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) veriliyor. Haşhaş kapsülleri gıda sanayinde olduğu gibi aynı zamanda ilaç sanayinde de önemli oranda kullanılıyor.

Şuhut ilçesinde hasadı yapılan haşhaş kapsüllere TMO merkezilerine getirilmeye başlandı. Haşhaş kapsülü üreticileri kapsüllerinden ayırdıkları haşhaş tohumlarından bir bölümünü ticarette kullanırken, sarı haşhaş denilen diğer kısmı ise kavrulup özellikle hamur işi yapımında kullanılıyor. Haşhaşın en önemli kısımlarından olan ve ‘beyaz haşhaş’ olarak adlandırılan kısım ise ilaç sanayinde kullanılıyor. İlçede büyük zahmetle toplanan haşhaşlar traktör ve kamyonlar ile TMO’nun toplama merkezlerine getiriliyor.

Haşhaş kapsülü üreticisi Ali Gültekin kapsüllerinin ilaç sektöründe kullanıldığını kaydederek, hasadın verimli geçtiğini kaydetti.

Üretici hasattan memnun

Bir başka haşhaş üreticisi Adem Kartal ise bu yıl üretim ve hasatta her hangi bir sıkıntı yaşamadıklarını ifade etti. Haşhaşın kilogram fiyatının bu yıl 5 TL’nin üstünde alınacağını kaydeden Kartal, “Çalışmalarımızda bir sıkıntı yok. 2020’nin haşhaş kapsüllerini getirip ofise teslim ettik. Haşhaş kapsüllerinden kilosunu tahminen 5 TL’nin üstünde dediler, ama ne olacak bilmiyoruz. Bu sene haşhaş kapsüllerinde dondan dolayı biraz sıkıntı var ama haşhaşlarımız güzel yine de” diye konuştu.

Muhammet Gültekin isimli haşhaş üreticisi de dondan dolayı biraz sıkıntı yaşadıklarını, ancak hasattan memnun olduklarını dile getirdi.

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