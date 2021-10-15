Türkiye’nin gururu ‘Mızrak Makine’ dünya devlerini geride bıraktı

Türkiye’nin ve dünyanın en büyük makine üreticilerinin yer aldığı, 800’ü aşkın firmanın katıldığı Wood Tech Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri Fuarı’nda, Bursa’da 46 yıllık tecrübesiyle ağaç işleme makineleri üreten Mızrak Makine, fuarda en çok ziyaret edilen firmaların başında yer aldı. Mızrak Makine, geniş makine çeşitliliği avantajıyla yerli ve yabancı birçok firma ile işbirliği yaparak iş hacmini genişleterek adını bir kez daha dünyaya duyurdu.

İstanbul’da 34’üncüsü düzenlenen Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı Wood Tech, ve eş zamanlı olarak düzenlenen İNTERMOB Mobilya Aksesuarları, Mobilya Yan Sanayi ve Ahşap Teknolojileri Fuarı sona erdi. Fuarda toplamda 500 direkt katılım, 300 yabancı marka temsilcisi ile toplam 800 katılımcı yer aldı. Fuara 60’dan fazla ülkeden binlerce ziyaretçi katıldı.

Türkiye’nin en büyük Organize Sanayi bölgelerinden biri olan Bursa OSB’de 46 yıllık tecrübesiyle ağaç işleme makineleri üreten Mızrak Makine, Wood Tech’te geniş standı ve ürün çeşitliliğiyle 4 gün boyunca süren fuarda ilgi odağı oldu. Mızrak Makine’yi 1976’da kuran firma yetkilisi Ahmet Mızrak, Mızrak Makine hakkında bilgiler vererek fuar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ahmet Mızrak, açıklamalarında Mızrak Makine’nin 46 yıl önce Bursa’da küçük bir atölyede kurularak bugün dünyanın önde gelen makine üreticileriyle rekabet halinde olduğunu anlatarak, “Mızrak Makine olarak hayatın her yerindeyiz. Ahşap demek ağaç demek hayat demek. 46 yıl önce başladığımız bu serüvende bugün; CNC ROUTER, Kenar Bantlama, Panel Ebatlama, Kapı Ebatlama, Çizicili Yatar Daire çeşitleri altında yüzlerce makine tasarlayarak dünyaya kazandırdık. AR-GE çalışmalarımız ara vermeden sürüyor. Ürettiğimiz bir modeli, üreticilerin verimliliğini arttırabilecek yeniliklerle devamlı olarak güncelliyor ve üretici firmalara; zaman, hız, dayanıklılık gibi birçok faktörde maksimum faydayı sağlamayı hedefliyoruz. Üretimimizi Bursa’da 20 bin metrekare kapalı alanda gerçekleştiriyoruz. İstanbul Ümraniye, İstanbul Başakşehir ve İzmir Gaziemir’de 3 şubemiz yer alıyor. Ayrıca Türkiye’nin 15 noktasında ürünlerimizin satışını gerçekleştiren Mızrak Makine’nin distribütörlüğünü üstlenen bayiler yer alıyor. Yurtdışında da birçok noktaya makine tasarlayıp üretiyoruz. Küresel dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek, Mızrak Makine’yi dünya markası haline getirme hedefimize çok yakınız.” ifadelerini kullandı.

Fuar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Ahmet Mızrak, “Çok büyük bir organizasyon. Neredeyse her kıtadan ziyaretçi burada. Uluslararası arenada böylesine ilgi görmek bizleri çok mutlu etti. İkili iş görüşmelerimiz ile yerli ve yabancı birçok heyet ve ziyaretçimizi burada ağırladık. Onlara en iyi şekilde makinelerimizi anlattığımızı ve ileriye dönük de olumlu dönüşlerin olacağının inancındayız. Sıcak satışlarımızda aynı şekilde oldu. Tüm alıcılarımıza ve ziyaretçilerimize teşekkür ederiz. Mızrak Makine olarak Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarımızı yarım asırdır olduğu gibi sürdüreceğiz” dedi.