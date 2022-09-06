Türkiye’nin ‘En Etkin 50 CMO’su şirketlerinin toplam bütçesinin ortalama yüzde 10’unu yönetiyor

‘En Etkin 50 CMO’ araştırmasının sonuçları açıklandı. 800’ün üzerinde organizasyonun üst düzey pazarlama yöneticisine ulaşılarak hazırlanan listede yer alan En Etkin 50 CMO’ya ödülleri, 22 Eylül’de gerçekleşecek CMO Summit 2022’de takdim edilecek.

DataExpert katkıları ve Milliyet Executive iş birliğiyle, BMI Business School tarafından hazırlanan ‘En Etkin 50 CMO’ araştırmasının sonuçları açıklandı.

En Etkin 50 CMO listesinde yer alan yöneticilere son 3 yılda pazarlama bütçesinin genel bütçeye oranı soruldu. Listede yer alan isimler şirketlerinin toplam bütçesinin ortalama yüzde 10’unu yönetiyor.

En Etkin 50 CMO listesinde yer alan yöneticilerin ağırlıklı olarak işletme ve endüstri mühendisliği mezunu oldukları görüldü. Listede yüksek lisans yapanların oranı ise yüzde 60’ı geçiyor.

Listedeki pazarlama yöneticilerinin yaklaşık yüzde 50’sini kadınlar oluşturuyor. Liderlerin ekiplerindeki çalışan sayısı 10+ ile 2000+ arasında değişiyor. Üst düzey pazarlama yöneticisi pozisyonundaki görev süreleri ise ortalama 10 yıl olarak ön plana çıkıyor.

Kapsamlı araştırma

En Etkin 50 CMO araştırması kapsamında Türkiye’de açıklanan 500 listeleri, borsaya kote şirketler, holdingler ve araştırmaya yapılan başvurular baz alınarak 800’ün üzerinde organizasyon belirlendi. Cirosal büyüklüğü, aktif büyüklüğü, çalışan sayısı ve organizasyonun sektördeki saygınlığı yönlerinden araştırmaya dahil edilen 800’in üzerinde organizasyonun en üst düzey pazarlama yöneticisine ulaşıldı. Adaylar belirlenirken, görev süresi 1 yıldan kısa olan ve araştırmada yer almak istemeyen CMO’lar kapsam dışı bırakıldı. Adaylardan, performans ve iş deneyimlerine ek olarak, pandemi dönemi sonrası üstlendikleri sorumluluklar ve uygulamalarındaki değişimlere ilişkin bilgiler temin edildi. Temin edilen bilgiler, danışma kurulu tarafından analiz edildi.