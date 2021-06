Türkiye’nin en büyük ıhlamur ormanlarına sahip Bursa’nın Karacabey ilçesinde hasat başladı. Verimin iyi olduğu ormanlarda bu yıl ıhlamurun kilogramı 200 ila 250 liradan satılacak. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan hasata katılarak, "Piyasa gecikti, stoklarda ıhlamur kalmadı. Geçen yıl kilogramı 180 lira olan ürün 200-250 liradan satılıyor" dedi

Bursa’nın Karacabey ilçesinin Bayramdere Mahallesi’nde bulunan Türkiye’nin en büyük ıhlamur ormanlarında hasat başladı. Hava şartlarından dolayı geçen yıla nazaran hasat 15 gün geç başladı. 20-25 metrelik ıhlamur ağaçlarına tırmanan ıhlamur toplayıcıları, makasla tek tek çiçekleri keserek istifliyor. Geçen yıl 180 TL çiftçiden alınan ıhlamurun bu yıl fiyatının 200 ile 250 TL arasında olması bekleniyor. Sadece yöre halkının aldığı izinle ıhlamur toplamaya müsaade ediliyor. 15 gün boyunca süren hasatla birlikte toplanan 20-25 ton ıhlamur Türkiye’nin çeşitli yerlerine gönderiliyor. Her derde deva, kış aylarının vazgeçilmez içeceği ıhlamurun aktarlarda ve büyük marketlerde kilogram fiyatı ise 350 ile 400 TL arasında satılıyor.

“Hava şartlarından dolayı 15 günlük gecikme söz konusu”

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Güzellikler şehri Karacabey’in Bayramdere Mahallesi’ndeki ıhlamur ormanlarındayız. Türkiye’nin en büyük ıhlamur ormanları burada, Marmara Denizi’nin kıyısında. vatandaşlar, ıhlamur hasadına başladı. Geçen yıla göre 10-15 günlük bir gecikme söz konusu. Vatandaşlar, alçaklardan yükseklere doğru bu hasadı yapıyor. Traktörlerle, römorklarla ıhlamur toplamak için yüksek kesimlere gidiyorlar. Ihlamur bu yörede yaşayan vatandaşlar için önemli bir gelir kaynağı, ama aynı zamanda çok meşakkatli bir uğraş” diye konuştu.

“Piyasa gecikti, stoklarda ıhlamur kalmadı”

Bu yıl ıhlamurun iyi bir fiyat yapmasını umduklarını dile getiren Özkan, “Zaten piyasa gecikti, stoklarda da ıhlamur kalmadığını biliyoruz. Ihlamurları keserek kurutmaya hazır hâle getiriyorlar. Ben bu ıhlamur sezonunun yörede yaşayan vatandaşlar için hayırlı, bereketli ve bol kazançlara vesile olmasını diliyorum. Yaklaşık 50 hanede vatandaşlar 200 kişi bu ıhlamur hasadını gerçekleştiriyor. Bunlar 100 yılı aşan ağaçlarda doğal bir şekilde yetişmiş. Orman Bölge Müdürlüğü de ormanlardan hayatını idâme ettiren vatandaşların şartlarını kolaylaştırmak adına yol desteği veriyor, yol açıyor. Geçen yıl kilogramı 180 liraya kadar satılan ıhlamurun bu yıl 200 liradan başlamasını ümit ediyoruz. Pandemi döneminde bitkisel beslenme önemli. Kışın gripten, soğuk algınlığından ve çeşitli hastalıklardan korunmak adına ıhlamurun önemli bir bitki doğal bir ilaç olduğunu ifade edebiliriz. Bütün vatandaşlara Karacabey ıhlamur ormanlarında yetişen ıhlamuru afiyetle tüketmelerini tavsiye ediyorum” dedi.

Aktarlarda ve büyük marketlerde 350-400 TL’ye satılıyor

35 yıldır ıhlamur topladığını ve bu işin ne kadar meşakkatli olduğunu anlatan Zafer Durgut, “Yağışlardan dolayı hasat 15 gün gecikti. Allah’ın izniyle hasada başladık. Yağmurların yağması, havanın serin gitmesinden dolayı çiçekler daha dolgun. Bu sene daha iyi. Hasadımız çok meşakkatli, toplaması, ağaca çıkması, kesmesi zor. Bir ağaç en az 20-25 metre uzunluğunda. Onun üstüne çıkıp kesiyorsun, aşağı inip topluyorsun. Ondan sonra satıyorsun. Biz 35 senedir bu işi yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bu sene kazasız belasız bitirmek istiyoruz. Her sene düşen, kaza geçiren, yaralanan insanlar oluyor. 20 ton hasat ediliyor. İki çeşit topluyoruz. Temiz çiçek diyoruz, bir de yapraklı çiçek diyoruz. Her türü faydalı. 15-20 gün sürüyor hasat. Bu sene köylerde genç vatandaş kalmadı, bu işi yapan fazla insan yok. Eskiden dağlarımız insan doluydu, her yerden sesler geliyordu. Artık ağaca çıkan kalmadığı için hasat azalıyor. Fiyat geçen yıl 180 gibiydi, bu sene 200-250 lira olmasını bekliyoruz. Bir kişi 10-15 günde 25-30 kilo topluyor. Aktarlarda 350-400 liradan satılıyor” ifadelerini kullandı.