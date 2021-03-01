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Türkiye’nin 2021 turizm sezonunda en büyük kazancını iç pazar sağlayacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi Turizm Danışmanı ve TÜROFED’in bir önceki Başkanı Osman Ayık, 2021 yılında iç pazarın Türkiye’nin ana kaynak pazarı olacağını, iç pazarda bu yıl 10 milyon rakamına ulaşılabileceğini söyledi. 2021 yılının 2020 yılına göre turizm açısından daha iyi olabileceğini belirten Ayık, “2021 yılı turizmi 2020 yılından biraz daha iyi olur. Ama bu bizim özlediğimiz, 2019 yılı seviyelerine ulaşmak çok da kolay olmayacak” dedi.

Ekonomi 01.03.2021, 12:45
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Türkiye’nin 2021 turizm sezonunda en büyük kazancını iç pazar sağlayacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi Turizm Danışmanı ve TÜROFED’in bir önceki Başkanı Osman Ayık, 2021 yılında iç pazarın Türkiye’nin ana kaynak pazarı olacağını, iç pazarda bu yıl 10 milyon rakamına ulaşılabileceğini söyledi. 2021 yılının 2020 yılına göre turizm açısından daha iyi olabileceğini belirten Ayık, “2021 yılı turizmi 2020 yılından biraz daha iyi olur. Ama bu bizim özlediğimiz, 2019 yılı seviyelerine ulaşmak çok da kolay olmayacak” dedi.

Osman Ayık, 2021 turizm sezonu için açıklamalarda bulundu. Dünyada tüm ülkelerin uzlaştığı, konsesyus sağladığı bir seyahat protokolünün henüz ortaya çıkmadığını, sınır aşan seyahatlerde sorunların olduğunu, bu durumun Türkiye’yi de son derece olumsuz etkilediğini belirtti. Ayık, 2021 sezonunda önce iç turizm hareketlerinin başlayacağını daha sonra ise Güvenli Turizm Sertifikasının verdiği güvenle yurt dışından geçtiğimiz yıla göre daha fazla turist ağırlanabileceğinin altını çizdi.

“Türkiye, Güvenli Turizm Sertifikası uygulaması ile bir çok destinasyona göre avantajlı durumda”

Bizim için kaynak pazar olan Avrupa’da bu durum son derece sıkıntılı diyen Osman Ayık, ’’Aşılamanın seyri bu işin belirleyicisi olacak. Aşılamada da istenilen, arzulanan başarı yok. Aşının tüm ülkelere yaygınlaşması konusunda da ciddi sıkıntılar var. Bütün gelişmelere baktığımızda 2021 yılı için net bir şey gözükmüyor. Biz her şeye rağmen bekliyoruz. İnsanlar bir yılı aşkın süredir evlerine kapandılar. Bu ister istemez insanların seyahat arzularını artırdı. Seyahatler başladığında Türkiye 2020 yılında uyguladığı başarılı konularla, verdiği yüksek standartlı hizmetleriyle, Güvenli turizm sertifikası uygulaması ile aslında bir çok destinasyona göre avantajlı durumda. Bu yıl işler başladığında Türkiye şanslı destinasyonlardan bir tanesi olacak’’ dedi.

“Antalya’ya 2021 yılında gelecek 7 milyonun üzerindeki turist sevindirici bir rakam olacaktır”

2021 yılı turizm hareketinin başlayacağı takvimin ve seyirin tüm sektörün beklediği bir şey olduğuna dikkat çeken Osman Ayık, ’’Mayıs ayı başı veya sonunda Avrupa’dan seyahat hareketi başlayabilir. Rusya ve BDT ülkelerinde seyahat hareketi biraz daha erken hız kazanabilir. Ama tüm destinasyonlarda önce iç pazar hareketi başlayacak. Bizde de muhtemelen iç pazar hareketi bayram ile birlikte başlayacaktır. Mayıs ayında başlayacak iç turizm hareketi haziran ayından itibaren de tatmin edici seviyelere gelir. 2021 yılı turizmi 2020 yılından biraz daha iyi olur. Ama bu bizim özlediğimiz, 2019 yılı seviyelerine ulaşmak çok da kolay olmayacak. Antalya’ya 2021 yılında gelecek 7 milyonun üzerindeki bir turist rakamı iyi, sevindirici bir rakam olacaktır’’ diye konuştu.

“Kriterleri sağlayacak bir ülke yok”

Avrupa’da sıkıntının çok büyük olduğunu vurgulayan Osman Ayık, ’’Avrupa’da seyahat alışkanlıklarının büyük olduğu iki büyük pazar var. Almanya ve İngiltere. Ama iki ülkede de sorunlar hala devam ediyor. Aşılama oldukça başarılı gidiyor ama seyehatler için koydukları kriterler çok ağır. 100 binde 40 vaka kriteri var. Bunu sağlayabilecek yeryüzünde bir ülke yok. Bu hiç kimse bir yere gitmesin demek. Ülkeler hiç olmazsa destinasyon bazında bu kriterleri sağlaması lazım ama şu anda bu kriterleri sağlayacak bir destinasyon yok. Almanya’da aşılama çok yavaş gidiyor. Vaka sayıları istenilen seviyede değil. Orada da kısıtlamalar sürüyor. Evinizden 15 kilomretre ileriye gidemiyorsunuz. Dolayısıyla buralar rahatlamadan seyehatler mümkün gözükmüyor. Ama nisan ayı sonundan itibaren bir rahatlama bekliyoruz. Ukrayna sayıları Eylül ayına baktığımızda yüzde 40 artış olduğunu görüyoruz. Bu çok enteresan bir rakam. Rusya, Ukrayna ve BDT pazarlarında turizm hareketi bu yıl daha erken başlarsa 2019 yılı rakamlarını yakalama şansımız olabilir. Mayıs ayında başlarsa ekim ayı sonuna kadar 2019 yılı rakamları yakalanır” şeklinde konuştu.

“İç pazarda 10 milyon rakamı yakalanabilir”

İç Pazar hakkında değerlendirmelerde bulunan Ayık, “İç pazar Türkiye’nin ana pazarı olacak. Bizim rekabet ettiğimiz ülkelerin ağırladığı turist sayısının toplamının yüzde 25’ini iç pazar oluşturuyor. İspanya’da, Avrupa ortalamasında da böyle. Bizde yerli turist oranı yüzde 10 ile 15 arasında bir yerlerde. Türkiye’ye 51 milyon yabancı geliyorsa otel konaklaması yapan 7.5 milyon yerli turistte var demektir. Bu rakamın yüzde 25’ler seviyesine çıkması gerekiyor. Bu turizm sektörünün daha rahat etmesi demektir. Turizmde sürdürülebilirliğimiz daha garanti altına alınabilir. İç pazardaki bu büyüklük ister istemez işin devamlılığını sağlar. Geçen yıl ve bu yıl pandemi bunu sağlamamız için önemli bir fırsat oldu. 2021 yılında iç pazarda 10 milyon rakamını görürüz. Türkiye’nin en önemli kaynak pazarı iç pazar olacak. Çünkü sınır aşan seyahatlerin önündeki engeller hala devam ediyor. Arabalı ve yakın seyahatler daha ön plana çıkacak. Avrupa içinde durum böyle. Bu nedenle iç pazar her zaman en önemli pazar olacak” ifadelerini kullandı.
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