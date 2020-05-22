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Türkiye'nin en büyüğü! TİGEM-Ceylanpınar Sulama Projesi açıldı!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli TİGEM-Ceylanpınar Sulama Projesi'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, "Haziran'da 131 milyon TL besi ödemesi yapılacak" diye konuştu.

Türkiye'nin en büyüğü! TİGEM-Ceylanpınar Sulama Projesi açıldı!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli TİGEM-Ceylanpınar Sulama Projesi'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, "Haziran'da 131 milyon TL besi ödemesi yapılacak" diye konuştu.

22 Mayıs 2020 Cuma 13:33
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Türkiye'nin en büyüğü! TİGEM-Ceylanpınar Sulama Projesi açıldı!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli TİGEM-Ceylanpınar Sulama Projesi'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Süt ürünlerinin ihracatındaki engeller kaldırılmıştır. Bu kararla uluslararası piyasanın tarım sektörümüze duyulan güveni de bir kez daha teyit edildi. Hem süt üreticilerimize hem de süt üretici firmalarımıza hayırlı olsun. Daha yeni ve güzel bir haber de hayvancılık destek kapsamında üreticilerimize 6.6 milyar destekleme ödemesinin Mayıs ayı sonu itibarıyla 5.1 milyar lirasını ödedik. İnşallah haziran ayında da 131 milyon lira besi desteğini ödeyeceğiz. Böylelikle yılık ilk ayı itibarıyla toplam hayvancılık desteklemelerinin yaklaşık yüzde 80'i olan 5.23 milyar lira destekleme ödemesini yapmış olacağız."

"Pamuk fark ödemeleri destekleme başvuruları 30 Nisan 2020'de tamamlanmıştı. Destekleme icmalleri oluşturulma süreci halen devam etmekte olup, inşallah en kısa sürede ödemeler çiftçilerimizin hesaplarına yatırılacaktır."

Pakdemirli, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde 2008'de 108 bin dekar arazinin sulandığını, 2019 itibarıyla sulanan alan büyüklüğünü 613 bin dekara yükselttiklerine dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Açılışını yaptığımız projeyle, bu alan 2020 itibarıyla 673 bin dekara çıktı. Hedefimiz 2023'e kadar 150 bin dekar araziyi daha suyla buluşturmak ve işletme arazisinde 820 bin dekar arazinin sulanmasını sağlamak. 2002'den 2019 yılına kadar Ceylanpınar Tarım İşletmesine sulama, hayvancılık, mekanizasyon ve tarımsal tesis anlamında 721 milyon lira yatırım yapıldı. Bu yıl yapılacak 80 milyon liralık yatırımla son 18 yılda yapılan yatırım 800 milyon lirayı aştı."

Son Güncelleme: 22.05.2020 14:11
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