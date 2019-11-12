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Türkiye ile Kazakistan arasında 3 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Kazakistan arasında ekonomi, yük taşımacılığı ve helal akreditasyon alanında 3 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen imza töreninde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı anlaşmasına imza attı.

Türkiye ile Kazakistan arasında 3 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Kazakistan arasında ekonomi, yük taşımacılığı ve helal akreditasyon alanında 3 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen imza töreninde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı anlaşmasına imza attı.

12 Kasım 2019 Salı 12:44
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Türkiye ile Kazakistan arasında 3 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Kazakistan Başbakanı Askar Mamin eş başkanlıklarında, dün İstanbul'da gerçekleşen Türkiye-Kazakistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 11. Dönem Toplantısı neticesinde Türkiye ve Kazakistan arasında 3 alanda anlaşmaya varıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen imza töreninde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Kazakistan Başbakanı Mamin, Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı anlaşmasına imza attı.




 

Helal Akreditasyon Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı ve Yeni Sinerji Ortak Ekonomi Programı 2019-2020 Eylem Planı da Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Ruslan Dalenov tarafından imzalandı.



Türkiye ve Kazakistan arasındaki ticaret hacmi ve mevcut ilişkileri geliştirmeye yönelik imzaların 10 milyar dolar ticaret hacmi hedefinde rol oynaması bekleniyor.

KEK toplantısı kapsamında gerçekleşen iş forumunda 13'ü ticari nitelikte, 6'sı kurumsal işbirliği esasında olmak üzere toplam 19 anlaşma ile 1,4 milyar dolar tutarında iş hacmi oluşturacak sözleşmeler de imzalanmıştı.

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