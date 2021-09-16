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Türkiye'de gençlerin en çok güvendiği markalar

Türkiye’de 18-24 yaş gençlerin en çok itibar ettiği, güvendiği ve tercih ettiği 250 marka belli oldu.

Ekonomi 16.09.2021, 15:32
Türkiye'de gençlerin en çok güvendiği markalar

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Türkiye İtibar Akademisi’nin (TİA) Gençlik Endeksi G-250 araştırmasında, Türkiye’de 18-24 yaş gençlerin en çok itibar ettiği, güvendiği ve tercih ettiği 250 marka sıralandı.

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin denetiminde yaklaşık 3500 genç ile görüşülen araştırmada, gençlerin en çok güvendiği ve zihinlerinde yer eden markalar belirlendi. Endeksde ayrıca aralarında bankacılık, otomobil, e-ticaret, inşaat, beyaz eşya ve GSM operatörü gibi birçok sektörde faaliyet gösteren şirket ve kurumların gençlerin gönlündeki değerleri ölçümlendi.

TİA Başkanı Ertan Acar, “G-250 araştırmasında hedef kitle tamamen genç kuşak olduğundan Türkiye İtibar Endeksi ve Ekonomiye Fayda Endeksi araştırmalarına göre çok farklı sonuçlar çıktı. Pandeminin de etkili olduğu sonuçlarda kamuoyunun gündeminde daha çok yer işgal eden ve dijitalleşmeye önem veren, daha çok kurumsal sosyal sorumluluk sergileyen, sosyal medya mecaraları başta olmak üzere pek çok iletişim kanalından gençlere daha çok dokunan markaların 18 – 24 yaş arası genç kuşakta daha çok güven algısı oluşturduğunu gördük. Gençler vaatlere değil markanın samimiyetine ve teknolojiye ne kadar yatırım yapıp yapmadığına bakıyor. Özetle gençler, dinamik ve yenilikçi buldukları, teknolojiye yatırım yapmış markalara daha çok güveniyor ve onlardan alışverişe daha sıcak bakıyor” ifadelerini kullandı.

İşte gençlerin en çok itibar ettiği 250 marka

A101, Addax, Adidas, Ağaoğlu, Akbank, Aksa Enerji, Ak Sigorta, Alliance, Altınbaş, Anadolu Hayat, Anadolu Jet, Anadolu Sigorta, Apple, Aras Kargo, Arçelik, Arzum, Atasay, Atatürk Orman Çiftliği, Avon, Axa Sigorta, Bambi, Bauhaus, Baymak, BEDAŞ, Beko, Bellona, Bershka, Bien, Bim, Blue Diamond, Bmc, Bmw, Boğaziçi, Bosch, BOTAŞ, Bridgestone, Burger King, Carrefoursa, Casio, Cengiz Holding, Chicco, Citroen, Çağdaş, Çaykur, Çedaş, Çiçek Sepeti, Çilek, D Smart, Daikin, Damat, Dardanel, Decathlon, Defacto, Digitürk, Doğa, Doğtaş, Doğuş, Dominos Pizza, DYO, Efes, Ege Seramik, Emlak Konut, Enerjisa, English Home, Eti, Ets Tur, Fakir, Fiat, Filliboya, Flo, Flormar, Folkart, Ford, Garanti, Getir, Gratis, Greyder, Güral Porselen, Halkbank, Hepsiburada, H&M, İçim, İkea, İnci, İstikbal, İş Bankası, Jolly Tur, Kale, Kalebodur, Kamil Koç, Karaca, Karaca Home, Kavaklıdere, Kelebek, Kemal Tanca, KFC, Kiğılı, Koç, Koçak, Koçtaş, Koton, Kütahya Porselen, Kütahya Seramik, Lassa, LC Waikiki, LG, Limak, Loreal, Mac, Madame Coco, Man, Marshall, Mavi, Mc Donalds, Media Market, Mercedes, Metro, Michellin, Mitsubishi, Migros, Mis, Mng Kargo, Netflix, Nico, Nike, Opet, Özdilek, Pamukkale, Pasaport Pizza, Paşabahçe, Pegasus, Petlas, Petrol Ofisi, Peugeout, Pınar, Pirelli, Pizza Bulls, Pizza Time, Polisan, Profilo, PTT, Puma, Renault, Sabancı, Samsung, Sarar, Scania, Shell, Siteler, So Chic, Starwood, Superfresh, Sürat Kargo, Sütaş, Swarovski, Şok, Taç Home, Tadım, Tatil Sepeti, Tavuk Dünyası, Tefal, Teknosa, The Balm, Türk Hava Yolları, Tivibu, Togo, Torku, Toshiba, Toyota, Trendyol, Trivago, Tuborg, TUKAŞ, Turkcell, Turkcell Plus, Turkuaz Seramik, Türk Petrol, Türk Telekom, Uludağ Elektrik, Ulusoy, UPS, Ülker, Vaillant, Vakıfbank, Vatan, Vestel, Vitra, Vodafone, Vodafone Tv, Volkswagen, Volvo, Yapı Kredi Bankası, Yataş, Yemek Sepeti, Yeni Rakı,Yurtbay Seramik, Yurtiçi Kargo, Zara, Zara Home, Zen, Ziraat Bankası, Zorlu Enerji

Sosyo ekonomik statü gruplarında ilk 10

AB SES grubu
Ak Sigorta, Apple, Arçelik, Burger King, Dominos Pizza, Lassa, LC Waikiki, Vodafone, Yurtiçi Kargo

C1C2 SES grubu
Arçelik, Dominos Pizza, Efes, Filli Boya, Koçtaş, Lassa, Samsung, Turkcell, Türk Hava Yolları, Yurtiçi Kargo

DE SES grubu
Çaykur, Dominos Pizza, Efes, Filli Boya, Koç, Koçtaş, Lassa, Sütaş, Turkcell, Türk Hava Yolları

Sektörlerinin en sevilenleri

Ağır ticari vasıta sektörü
Ford, Man, Mercedes

Akaryakıt sektörü
Opet, Petrol Ofisi, Shell

Alkollü içecek sektörü
Efes, Tuborg, Yeni Rakı

Bankacılık sektörü
Garanti, İş Bankası, Ziraat Bankası

Beyaz eşya sektörü
Arçelik, Beko, Bosch

Çay sektörü
Berk, Çaykur, Doğuş

Çocuk giyim sektörü
Chicco, Defaco, LC Waikiki

Dijital yayın platformu
Digiturk, Netflix, Tivibu

Elektrikli ev aletleri
Arçelik, Beko, Vestel

Elektronik perakende sektörü
Arçelik, Vatan, Vestel

Enerji sektörü
Enerjisa, Boğaziçi Elektrik, Aksa Enerji

Erkek ayakkabı sektörü
Adidas, Flo, Kemal Tanca

Erkek giyim sektörü
Damat, Mavi, Zara

Ev tekstili sektörü
Taç Home, Karaca Home, Madame Coco

Fast food sektörü
Burger King, Dominos Pizza, MC Donalds,

GSM Operatörü sektörü
Turk Telekom, Turkcell, Vodafone

Hafif ticari araç sektörü
Fiat, Ford, Volkswagen

Ulaşım sektörü/ Kara – Hava
Metro Turizm, Pegasus, Türk Hava Yolları

Holdingler
Koç Holding, Sabancı Holding, Cengiz Holding

İnşaat malzemeleri / Boya
DYO, Filli Boya, Marshall

İnşaat / Gayrimenkul sektörü
Ağaoğlu, Cengiz Holding, Folkart

İnşaat sektörü perakendecisi
Bauhaus, İkea, Koçtaş

İnşaat sektörü/ Seramik
Ege Seramik, Kütahya Seramik, Turkuaz Seramik

İşlenmiş Gıda sektörü
Pınar, TÜKAŞ, Ülker

Kadın Ayakkabı sektörü
Adidas, Flo, İnci

Kadın Giyim sektörü
Bershka, LC Waikiki, Zara

Kargo ve Lojistik sektörü
Aras Kargo, MNG Kargo, Yurtiçi Kargo

Kozmetik sektörü
Avon, Gratis, Loreal

Mobilya sektörü
Bellona, İstikbal, Kelebek

Porselen ve züccaciye sektörü
Karaca, Kütahya Porselen, Paşabahçe

Klima ve iklimlendirme sektörü
Arçelik, Beko, Vestel

Online market sektörü
Getir, Migros, Trendyol

Otomobil sektörü
BMW, Ford, Mercedes

Otomobil lastiği sektörü
Lassa, Michellin, Petlas

Pizza sektörü
Dominos Pizza, Pasaport Pizza, Pizza Time

Sigorta sektörü
Ak Sigorta, Alliance, Axa Sigorta

Spor giyim sektörü
Adidas, Nike, Puma

Süpermarket sektörü
A101, BİM, Migros

Süt ürünleri sektörü
İçim, Pınar, Sütaş

Takı ve ziynet sektörü
Altınbaş, Atasay, Zen

Turizm operatörü sektörü
Ets Tur, Jolly Tur, Kamil Koç

Kaynak: Dünya.com

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