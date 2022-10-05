Türkiye-Azerbaycan 2. Enerji Forumu İstanbul’da başladı

İki ülke arasında enerji alanında daha fazla iş birliği amacıyla düzenlenen Türkiye-Azerbaycan 2. Enerji Forumu, bugün İstanbul’da başladı.

İlki 21-22 Aralık 2021’de Bakü’de gerçekleşen Türkiye-Azerbaycan Enerji Forumu’nun ikincisine Türkiye ev sahipliği yapıyor. İki ülkenin enerji alanında kamu ve özel sektörlerini bir araya getirmeyi amaçlayan forumda 4 ayrı çalışma grubu, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki enerji ilişkilerinin daha da geliştirilmesine mesai harcayacak. Çalışma grupları, başta hidrokarbon, petrokimya, elektrik iletim ve dağıtım ile yenilenebilir enerji olmak üzere enerjinin birçok alanını masaya yatıracak. Gruplarının görüşmesi sonucu hazırlanacak protokoller iki ülkenin enerji bakanları tarafından imzalanacak. Forumun kapanışında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov konuşma yapacak.

Bakü’de gerçekleşen Azerbaycan-Türkiye 1. Enerji Forumu sonucunda çalışma grupları tarafından hazırlanan anlaşmaların imzalanmasıyla kısa sürede mesafe kat edildi. İki ülkenin milli enerji şirketleri iş birliklerini artırırken. üçüncü ülkelerde işbirliği hususunda görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

Yenilenebilir enerjide kat ettiği mesafeyle dikkati çeken Türkiye, bu alanda Azerbaycan ile de iş birliğini artırdı. Azerbaycanlı yetkililer ve yenilenebilir enerji sektöründen yatırımcılar, Türkiye’deki firmalarla ilişkilerini geliştirdi. Kısa süre içinde heyetlerin teknik geziler için Türkiye’ye geleceği bildirildi.

Elektrik iletim alanında da Türkiye’nin Azerbaycan’a tecrübe aktarımı yaptığı, Türkiye Elektrik İletim AŞ ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Devlet Enerji Kurumu arasında işletme anlaşması üzerinde çalışmaların devam ettiği aktarıldı.