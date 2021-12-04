Turkcell ve Kcell akıllı şehirler için bir araya geldi

Türkiye’nin dijitalleşmesi ve akıllı şehirlerin yaygınlaşması için çalışmalarını sürdüren Turkcell Dijital İş Servisleri (Turkcell DBS) ve Kazakh Telecom iştiraki olan Kcell, akıllı şehirler ve nesnelerin interneti konularında iş birliği için yeni bir protokole imza attı. İş birliği kapsamında; Turkcell DBS, sahip olduğu know-how’u ve nesnelerin interneti çözümlerini yurtdışı iş ortakları ile geliştirerek farklı pazarlara sunabilecek.

Türkiye’de kamu ve özel sektörün dijitalleşme yolculuğunda önemli iş ortaklarından biri olan Turkcell Dijital İş Servisleri, Kcell ile imzaladığı iş birliği protokolü ile yurtdışına hizmet ihracı konusunda önemli bir adım attı. Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Kaan Turan ve Kcell CEO’su Yuri Kharlamov ’un katıldığı bir törenle imzalanan protokol kapsamında akıllı şehirler ve nesnelerin interneti alanında somut iş birliği fırsatlarının değerlendirileceği açıklandı. Bu anlaşma sayesinde yurtdışı kurumsal pazarlarda Turkcell çözümlerinin kullanıldığı ortak projeler yürütebilecek.

Anlaşma, şirketlerin akıllı şehirler ve IoT projeleri için muhtemel iş birlikleri konusunda görüşmelerin başlatılmasını ve bu kapsamda tarafların akıllı şehirler ve IOT konularında karşılıklı bilgi birikim ve çözüm paylaşımını öngörüyor. Bu kapsamda şehirlerin dijital altyapıların oluşturulmasından akıllı ulaşım sistemlerine, dijital süreç çözümlerinden çevresel sürdürülebilirlik uygulamaları gibi farklı alanlarda iş birliği fırsatları değerlendirilecek.

Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Kaan Turan, "Türkiye’nin dijital entegratörü olarak ülkemizdeki tüm şehirlerin dijital dönüşümünü gerçekleştirmek hedefiyle ilerliyoruz. Şehirlerde yaşam kalitesinin arttırılmasını hedefleyen Akıllı Şehir Dönüşüm Yolculukları ile nesnelerin interneti, büyük veri, yapay zeka gibi yeni nesil teknolojileri kullanarak oluşturduğumuz değer oluşturan hizmetlerimizle şehirlerimizin yanında yer alıyoruz. Yaptığımız iş birliğinin odağında da hem akıllı şehirler hem de nesnelerin interneti alanlarına yönelik çözümler yer alıyor. Ulaşım, enerji, çevre, güvenlik, sağlık ve yaşam gibi temel alanlarda oluşturulacak proje fırsatlarında iş birliğini derinleştirerek, yurtiçinde elde ettiğimiz deneyimimizi global pazarlarda değerlendirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Kcell CEO’su Yuri Kharlamov ise şunları aktardı: “Kazakistan’ın dijital telekom operatörü olarak; nesnelerin interneti, 5G ve büyük veri gibi yeni teknolojilerle sağlık, perakende ve endüstri alanlarında milyonlarca şehir sakininin yaşamını iyileştirecek işlevsel ekosistemler oluşturuyoruz. Gerçekleştireceğimiz iş birliği sayesinde, inovasyon pazarında edindiğimiz tecrübemizi genişletebilecek ve daha büyük ölçekli projeleri hayata geçirebileceğiz".