Turkcell Global, Bilişim 500’de kendi kategorisinde 1’inci oldu

Turkcell Global Bilgi, Türkiye’nin en önemli bilişim şirketlerinin yer aldığı, ‘İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması’nda bu yıl da satış gelirlerine göre kendi kategorisinde 1’inci oldu.

Markalara farklı bir dijital müşteri deneyimi sunan Turkcell Global Bilgi, 1 milyar 816 bin TL’lik gelirle ilk sıradaki yerini bu yıl da koruyarak, ‘İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması’nda Çağrı Merkezi Hizmeti kategorisinde 1’inci oldu. BT haber tarafından bu yıl 23’üncüsü yapılan araştırmada dijital müşteri deneyimi merkezi, üst üste 13 kez birinci seçildi.

“Çalışanlarımıza ve müşterilerimize eşsiz bir dijital deneyim yaşatmaya devam edeceğiz”

Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur ödülle ilgili yaptığı açıklamada, “Turkcell Global Bilgi olarak Bilişim 500’de 13 yıllık gelenek bozulmadı. 10 yıldan fazladır bu başarı ve birincilik serisini sürdürmek gurur verici. Bu ödüle üst üste layık görülmekten dolayı mutluyuz. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çalışanlarımıza ve müşterilerimize eşsiz bir dijital müşteri deneyimi sunabilmek ve bunu sürdürmek hedefimiz. İşimizin temeli insanlara destek olmak. Odağımızda hep insan olmaya devam edecek. Bu doğrultuda çalışma arkadaşlarımızdan müşterilerimize kadar uzanan tüm süreçleri sürekli geliştiriyor ve yeniden tasarlıyoruz. Güçlü altyapımızla teknolojik yeniliklere çevik bir şekilde adapte olmaya önem veriyoruz ve yatırımlarımıza aynı şekilde devam ediyoruz. Çalışanlarımıza yeni yetkinlikler kazandırmak amacıyla onlara pek çok eğitim gelişim programları sunuyoruz. Dijital müşteri deneyimi merkezi olarak operasyonel mükemmeliyetten ödün vermeden müşterilerimizin dijital çözümler sunan stratejik iş ortağı olmaya devam edeceğiz” dedi.

Gecede kamu ve özel sektör temsilcileri buluştu

Yapılan açıklamaya göre, Fişekhane’de fiziksel olarak gerçekleşen ve aynı anda dijital olarak da yayınlanan ödül töreni, Gitarların Efendisi olarak bilinen sanatçı ve bilişimci Taylan Dedeoğlu’nun gitar solo performansıyla başladı. Sektördeki önemli şirketlerin yöneticilerinin ve uzmanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan da önemli isimler, sektörel değerlendirmelerde bulundu. ‘İlk 500 Bilişim Şirketi’ araştırması, bilişim sektöründe faaliyetlerini sürdüren şirketlerin 2021 yılında gerçekleştirdiği net satış gelirlerine göre hazırlanan ve bugün Türkiye’nin bu alandaki tek kapsamlı araştırması olma özelliğini sürdürüyor.