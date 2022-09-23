Turkcell çalışanlarına Metaverse dünyasının kapıları açıldı

Turkcell, genç yeteneklerin vizyonlarını geliştirecek, teknoloji trendlerini deneyimlemelerini ve yetkinliklerini artırmayı amaçlayan Türkiye’nin en geniş katılımlı Metaverse etkinliğini gerçekleştirdi.

Dünyanın ilk dijital operatörlerinden biri olan Turkcell, iş süreçlerini yenilikçi teknolojilerle farklılaştıracak uygulamalarının yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Genç yeteneklerin teknoloji trendlerini deneyimleyerek yetkinliklerini geliştirecek projeler geliştiren, gençlerin gelecekteki çalışma ortamlarını deneyimlemelerine katkıda bulunmak amacıyla en geniş katılımlı Metaverse etkinliğini düzenledi. Dünyada ve Türkiye’de VR gözlüklerle en yüksek sayıda bir araya gelinen Metaverse buluşması olan etkinliğe hukuktan insan kaynaklarına kadar pek çok farklı departmandan geniş katılım oldu.

Çalışanlar geleceğin çalışma ortamını T.Verse’de deneyimledi

Yapılan açıklamaya göre, dünyada ve Türkiye’de VR teknolojisi gözlüklerle en yüksek sayıda bir araya gelinen Metaverse buluşması olan etkinlikte, çalışanlar blockchain altyapılı platform aracılığıyla Metaverse’ü deneyimledi. Toplantı ve etkinlik alanları, Metaverse dünyasına uygun olarak; gerçek ve gerçeküstü alanların karışımı olacak şekilde tasarlandı ve bu sayede operatörün çalışanlara yönelik Metaverse alanı T.Verse oluşturuldu. T.Verse’deki kurum içi Metaverse etkinliğinde katılımcılara VR gözlüklerle olabildiğince gerçek bir Metaverse deneyimi yaşayabilmesi sağlandı. Ayrıca T.Verse’de GNÇYTNK programıyla bu yıl Turkcell’e katılan gençler de yer aldı.

VR gözlüklerle Metaverse dünyasında yapılan toplantının ardından fiziksel ortamda da bir araya gelen İK yöneticileri ve genç çalışanlar hem deneyimlerini hem de geleceğin dünyasına ilişkin görüşlerini paylaştı.

“Yarının teknolojisini yönetebilecek yetkinliklere sahip olunmalı”

Turkcell İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Esmen, etkinlikte şunları söyledi: “Operatör olarak her yıl yüze yakın genç yeteneği kadromuza katıyoruz. Bu arkadaşlarımızın yeni dünyalarla ve yeni teknolojilerle tanışması için çeşitli organizasyonlar gerçekleştiriyoruz. Burada işveren mottomuz ‘Yarını Değiştir’ ile yakın geleceği şekillendirmek için bugünden ilerlemenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Yarını değiştirmek için de yarının teknolojisine hakim olmak gerekiyor. Bu teknolojiyi yönetebilecek, yönlendirip üreticilik özelliklerini kullanabilecek yetkinliklere sahip olunmalı. Turkcell olarak esasen gençlerimiz için temel amacımız, yarının teknolojisine yönelik yetkinliklerin neler olduğunu onlara göstermek ve gençlerimize bu alanlara yönelik hazırlanmaları için fırsat sağlamak.”

“Metaverse’ün çok daha etkin kullanılabileceğini düşünüyoruz”

Etkinlikte her departmandan çalışanın olduğunu belirten Ali Rıza Esmen, “Her departmanda ve her uzmanlık alanında Metaverse’ün çok daha etkin kullanılabileceğini düşünüyoruz. Finans, insan kaynakları, yazılım ve siber güvenlik başta olmak üzere bütün alanlardaki arkadaşlarımızı etkinliğe alarak Metaverse deneyimini onlara yaşattık. Yeni teknolojilerin yetkinliklerinin kazanımı ve geliştirilmesi için neler yapılabileceğine bakmalarını sağladık” ifadelerini kullandı.

Turkcell Çalışan Deneyimi Yönetimi Direktörü Hüseyin Çakmak, Web3 ve Metaverse’ün geçmişten bugüne gelişimi ve geleceğe yönelik potansiyelinden bahsederken, Turkcell İnsan Kaynakları Mükemmeliyet Merkezi Direktörü Seray Kerimak da Metaverse’ün iş yapış biçimlerine etkilerini ve bu etkinlerin insan kaynaklarına yönelik gelişim ve etki alanlarını katılımcılarla paylaştı.