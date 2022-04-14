Türk vatandaşlığı için konut değeri 400 bin dolar olacak!

İstisnai olarak Türk vatandaşlığına başvuru için satın alınması gereken gayrimenkulün değerinde artışa gidildi. Alınan bilgiye göre, önceki günkü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde istisnai Türk vatandaşlığı için satın alınması gereken gayrimenkulün değerinin yükseltilmesi görüşüldü. Kabine Toplantısı’nda istisnai Türk vatandaşlığına başvuru için satın alınacak gayrimenkulün değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılması kararlaştırıldı.

3 YIL SÜREYLE SATILAMAYACAK

Bu karar kapsamında Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in istisnai olarak Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin hükümlerin bulunduğu 20’nci maddesinin 2’nci fıkrasının “b” bendinde değişiklik yapılması öngörülüyor. Bu değişikliğin ilerleyen günlerde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle en az 400 bin dolar veya karşılığı döviz tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın alanlar Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanabilecek. (yenişafak)