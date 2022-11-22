Türk şirketinden Kuzey Makedonya’ya 20 milyon euroluk panel yatırımı

Ürettiği sandviç panel ve EPS ürünleriyle 5 kıtadaki 102 ülkeye ihracat yapan, Türkiye’nin panel üretiminde önde gelen firması Teknopanel, 20 milyon euro değerindeki ilk yurt dışı yatırımını Kuzey Makedonya’ya yaptı. Başkent Üsküp’te gerçekleşen tesisin imza törenine, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski katıldı.

Türkiye’de faaliyet gösteren 4 tesisiyle inşaat malzemeleri sektörünün öncü markalarından biri olan Teknopanel, 20 milyon euro değerindeki 5. tesisinin imza törenini Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te gerçekleştirdi.

İmza törenine katılan Başbakan Kovaçevski, hükümet olarak Kuzey Makedonya’ya yabancı yatırım yapılması yönünde öncelik ve imkanlar sağladıklarını söyledi. Teknopanel firmasının 460 çalışanı ile Avrupa’nın önde gelen firmalarından biri olduğunu dile getiren Kovaçevski, "Bu durumda önemli olan şu; Avrupa piyasasındaki alıcılar bizim çalışanlarımızdan, Üsküp’ten ürün temin edecek. Önümüzdeki 9 yıl içerisinde ihracatın 170,5 milyon euro olması bekleniyor. Firma yeni tesisi için 20 milyon euro yatırım yapıyor. 120 istihdam sağlayarak gelecek yıl üretime başlayacak" dedi.

Yapılan yatırım için yetkililere teşekkür eden Kovaçevski, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, TBMM Başkanı Şentop’a ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na buradan selamlarımı gönderiyorum. Kuzey Makedonya ile Türkiye Cumhuriyeti arasında kurduğumuz samimi ve yapıcı temaslar sayesinde, Türk yatırımcılar ülkemize yatırım yapmayı tercih ediyor" ifadelerini kullandı.

Törende konuşan Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök ise “Türk firmaları Kuzey Makedonya’da birçok sektöre yatırım yapıyor ve Türkiye’yi başarıyla temsil ediyor. Bu ülkede Türk yatırımcılar, aranılan ve ihtiyaç duyulan çözüm ortağı haline geldi. Teknopanel firmamızda bugünden itibaren Kuzey Makedonya ekonomisine yeni bir renk ve dinamizm katacak, aynı zamanda istihdam oluşturacak, katma değer sağlayacaktır" diye konuştu.

İlk yurt dışı fabrikası

Teknopanel Genel Müdürü Orhan Kahveci, Üsküp’teki yatırımın, şirketin ilk yurt dışı fabrikası olduğunu ve 20 milyon euro yatırımı ile faaliyete başlamaya hazır hale geldiğini söyleyerek, "16 bin metrekaresi kapalı, toplam 55 bin metrekare kurulu alana sahip tesisimizin üretim kapasitesi yıllık sandviç panelde 3 milyon metrekare, EPS ürünlerinde ise 350 bin metreküptür. Tüm Avrupa ve Balkan ülkelerine gerçekleştireceğimiz satış ve pazarlama faaliyetleriyle yıllık ciro hedefimiz 35 milyon eurodur. Bu cironun yüzde 80’ini ihracattan elde etmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Minimum 120 kişiden oluşacak yeni ekiple çalışmaya hazır olduklarını kaydeden Kahveci, "Bugün dünya pazarında Asya, Avrupa, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika kıtalarındaki 102 ülkeye ihracat yapan bir firma olarak, Kuzey Makedonya sanayisinde faaliyet göstererek Avrupa pazarında tanınan bir marka haline geleceğiz” ifadelerini kullandı.

Teknolojik Sanayi Geliştirme Bölgesi (TİDZ) Direktörü Despotovski, kalkınma stratejileri doğrultusunda Teknopanel’in sağlayacağı 120 istihdamın önemli derecede ekonomiye katkı sağlayacağını belirtti. Firmanın sadece 20 milyon euroluk yatırım ve mevcut kapasitesiyle kalmayacağını düşündüğünü ve önümüzdeki dönem görüşmelere başlayacağını ifade etti.

16 bin metrekaresi kapalı, toplam 55 bin metrekare alana sahip tesisin imza törenine; Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, Teknolojik Sanayi Geliştirme Bölgesi (TİDZ) Direktörü Jovan Despotovski, Teknopanel Genel Müdürü Orhan Kahveci, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda önemli davetli katıldı. Sandviç panel ve EPS ürünleri üretimini yapacak olan Avrupa’nın en modern teknolojisine sahip yatırımı, Teknopanel Doo Kuzey Makedonya’nın resmi anlaşması TİDZ Direktörü Despotovski ve Genel Müdür Kahveci arasında imzalandı.