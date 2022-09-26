Türk kripto parası dünya piyasasını sarsacak

İş insanı Muhsin Bayrak’ın 2021 yılında kurduğu teknoloji alanında ki ilk yatırımı olan Abstocks kripto alım satım platformunun yüzde 60’nı Dubainin kurucu ailelerinden El Maktum ailesine sattığı öğrenildi. Ayrıca şirketin kendi blockchain alt yapısına sahip tamamen yerli yazılımcılar tarafından üretilen kripto arzı ABG coin 7 Ekim’de tüm dünya borsalarına girecek ve dünya pazarında arza sunulan ilk Türk kripto varlığı olma ünvanına da sahip olacak.

Edinilen bilgiye göre AB grup Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Bayrak’ın olan Abstocksun yüzde 60’ını Dünyada 9 ülkede kripto varlık alım satım borsaları olan Centurion & Co Dubai - UAE adlı Dubai’nin kurucu ailesi El Maktum ailesinin sahibi olduğu şirkete satıldığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde imzalanan sözleşme ile yüzde 60’ını alan El Maktum ailesi ayrıca ab grup holdingin kendi kripto varlığı olan ABG coini de dünya piyasasına sokmak için kolları sıvadı. Bayrak ailesiyle ortak olan El Maktum ailesi 7 Ekim’de kripto varlığını tüm dünya borsalarına sokmaya hazırlanıyor. İlk kez bir Türk kripto varlığı dünya piyasasında yerini alacağı öğrenildi.