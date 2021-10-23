banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Yargıtay'dan
Yargıtay'dan "kargoda kaybolan altın" kararı
Mansur Yavaş'tan büyük yemin!
Mansur Yavaş'tan büyük yemin!
AB zirvesinde Merkel'e veda
AB zirvesinde Merkel'e veda
Bill Gates Türkiye'de: Efes Antik Kenti'ni gezdi
Bill Gates Türkiye'de: Efes Antik Kenti'ni gezdi

Türk Kızılay ve Facebook, resmi WhatsApp hattı kurdu

Türk Kızılay ve Facebook, ihtiyaç sahipleri ve gönüllülerin bağlantı kurarak ilgili yetkililere ulaşabilecekleri WhatsApp hattını hayata geçirdiklerini duyurdu.

Ekonomi 23.10.2021, 12:36
Türk Kızılay ve Facebook, resmi WhatsApp hattı kurdu

Türk Kızılay ve Facebook, ihtiyaç sahipleri ve gönüllülerin bağlantı kurarak ilgili yetkililere ulaşabilecekleri WhatsApp hattını hayata geçirdiklerini duyurdu.

Türk Kızılay ve Facebook, vatandaşın en sık kullandığı mesajlaşma uygulaması WhatsApp’tan da hizmet vermeye başladı. Bu doğrultuda, +90 552 150 18 68 numaralı resmi hat gönüllülere ve ihtiyaç sahiplerine destek verecek. Vatandaşlar, Türk Kızılay’ın WhatsApp hattını kullanarak kan hizmetleri, bağış, gönüllülük ve öneri de bulunma gibi pek çok konuda hizmet alabilecek.

Dayanışma dijital mecrada devam edecek

Yardım kuruluşlarının dijitalleşmesi için de ilham verici olan bu projeyi hayata geçiren Türk Kızılay, yeni iletişim mecrasıyla milyonlarla dayanışmaya devam edecek. Türk Kızılay WhatsApp botu, gelen mesajlara anında cevap verilebilmesini sağlayarak bilgilendirme gereken durumlarda, ihtiyaç anlarında ve gönüllerle koordinasyonu sağlamada kolaylık sunmanın yanı sıra Türk Kızılay ve vatandaşlar arasındaki iletişimi güçlendirmeyi amaçlıyor. Buna ek olarak, Türk Kızılay’ın bu projesinde canlı destek ekibi tek bir resmi numaradan pek çok cihazı kullanarak hizmet verebiliyor.

Tüm kanallardan ihtiyaç sahibi ile hayırseverlere köprü olunduğunun altını çizen Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Şahin, “Kızılay, köklü geçmişinden edindiği tecrübelerle her zaman yön gösterici olmuştur. Dijitalleşmeye de somut adımlar atan Kızılay, tüm kanalları kullanarak iletişimsizliği ortadan kaldırıyor. Ülke genelinde yer alan şubelerimizden, gönüllü ordumuza ve dünya üzerindeki daimi temsilciliklerimize kadar yerelleşmenin yanı sıra dijital iletişim kanallarıyla da ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor, bağışçılarımızın desteklerini götürüyoruz. Bu hattımız da bu konuda bize destek sağlayan bir unsur olarak çalışıyor. Amacımız sesini duymadığımız kimsenin kalmaması” dedi.

Yaptıkları iş birliği hakkında konuşan Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş; WhatsApp’ın, kullanıcıların istedikleri kişilerle zahmetsizce bağlantı kurabilmesi için inşa edilen bir platform olduğunu belirterek, “Son birkaç yıl içinde, insanların ve kurumların iletişim olanağı sunan mesajlaşma uygulamalarına yoğun bir şekilde yöneldiklerini ve işlerini yapmak için de mesajlaşma uygulamasına gün geçtikçe daha fazla başvurduklarını gördük. Hayata geçirdiğimiz bu hat sayesinde de toplumsal dayanışmaya destek olmak ve ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak adına önemli bir adım attığımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 10 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
12. Kayserispor 9 11
13. Gaziantep FK 9 11
14. Sivasspor 9 10
15. Başakşehir 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ankaragücü 10 24
2. Ümraniye 9 21
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 9 18
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 8 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 10 9
15. Manisa FK 10 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Arsenal 9 14
10. Brentford 8 12
11. Wolverhampton 8 12
12. Leicester City 8 11
13. Aston Villa 9 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Osasuna 10 18
3. Real Madrid 8 17
4. Sevilla 8 17
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 9 12
11. Espanyol 9 12
12. Villarreal 8 11
13. Mallorca 9 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 9 7
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2