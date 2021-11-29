Türk-İş'ten asgari ücret için yeni açıklama!

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret için, “Devlet desteğinin, işverenin yükünü üzerinden alacak kadar olması gerekir ki işçi de işinden olmasın. Önerim, örgütlü işyerlerine destek verilmesi. Çünkü destekle örgütlülüğün de önü açılır” dedi.

Milyonlarca kişinin beklediği asgari ücretin belirlenmesine az zaman kaldı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk olarak 1 Aralık’ta bir araya gelecek.Hem işçi hem de işveren tarafında farklı beklentiler olsa da ortak görüş, asgari ücretin önemli oranda artması gerektiği yönünde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada TÜRK-İŞ ile uzlaşmaya yakın olduklarını ve bir ya da iki hafta içinde asgari ücret kararını vereceklerini bildirmişti. TÜRK-İŞ ise bu açıklamasın ardından, toplumun yüzde 90'nının kabul edeceği bir teklif gelirse kabul edeceklerini bildirmişti.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, milyonların merakla beklediği asgari ücrete ilişkin önerisini açıkladı. Atalay, 'İşverenin yükünü üzerinden alacak kadar olması gerekir ki işçi de işinden olmasın. Talebim özellikle örgütlü olan işyerlerine destek verilmesi. Çünkü destekle örgütlülüğün de önü açılır." açıklamasını yaptı.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı başkanlığında, Bakanlık'ta yapılacak ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret mevcutta brüt 4 bin 203 lira 56 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

2022 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım 2020’de yıllık enflasyon yüzde 14,03 seviyesindeyken, komisyon, yeni asgari ücreti yüzde 21,56 artırmıştı. Bu nedenle bu yıl da enflasyona en az 5-6 puanlık refah payı beklentisi yüksek. Komisyonun aralık ayında yapacağı toplantılar dizisiyle, yılın son günlerinde yeni ücreti açıklaması bekleniyor.