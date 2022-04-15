Türk İklimlendirme Sektörü 2022 Yılına İhracatta Hızlı Bir Başlangıç Yaptı

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, sektör olarak 2021 yılında ihracatın tüm kalemlerinde ciddi büyüklüklere ulaştıklarını ifade ederek şunları söyledi: “Sektör olarak 2022 yılının sonu için yüzde 15’lik bir büyüme ile 7 Milyar Dolarlık ihracat büyüklüğünü hedef olarak belirledik. Stratejik olan, en önemli hedefimiz dış ticaret fazlası veren sektör olmak. Ülkemiz ihracatı adına her geçen gün büyüyor ve uluslararası piyasalarda etkinleşiyoruz. Pazarlamadan satışa, iletişimden uygulamaya kadar Türk İklimlendirme sektörü, tüm paydaşları ile koordineli ve verimli bir şekilde ilerliyor. Avrupa ülkelerinin yanı sıra, potansiyel vadeden ve ülkemizin hak ettiği kadar pazar payı alamadığı Orta Asya ülkeleri, Balkan ülkeleri, Afrika ve Güney Amerika ülkelerinde pazar payımızı artırmak istiyoruz. Bu yıl Haziran ayında Türkiye’nin partner ülke olarak yer alacağı MCE – Mostra Convegno Expocomfort Fuarı için de ciddi çalışmalar içindeyiz. Ülkemizi bu fuarda en iyi şekilde temsil edeceğiz ve ihracatçılarımıza katma değer sağlayacağız.”