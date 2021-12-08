Türk ihracatçısının lojistik yükü geliştirilen girişim ile kolaylaştırılacak

Arkas Lojistik, yeni girişimini tanıttı. Geliştirilen girişim ile şirket, dünyanın 150 ülkesinde 750 farklı noktaya online denizyolu parsiyel fiyat teklifi sunarken, başta KOBİ’ler olmak üzere ihracat-ithalat yapan tüm işletmelerin lojistik süreçlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

“Lojistiğin Arkasındaki Güç” sloganı ile lojistik sektörünü geliştiren ve yatırımlar yapan Arkas Lojistik, ’Dijital hızda taşımacılık’ için müşterilerinin taşıma ihtiyaçlarını kolaylaştırmak adına geliştirdikleri yeni girişimi shipeedy.com’u tanıttı. Şirket, geliştirilen girişim ile denizyolu parsiyel taşımacılıkta, kendi araçları ile müşterilerinin kapısından yüklerini teslim alıp, 150 ülke 750 farklı noktaya güvenle taşımayı hedefliyor. İstanbul’da gerçekleştirilen basın toplantısına Arkas Lojistik CEO’su Onur Göçmez, Genel Müdürü Serhat Kurtuluş ve Stratejik Dönüşüm ve Müşteri Deneyimi Koordinatörü Emre Ertürk katıldı.

Basın toplantısına konuşan Onur Göçmez, “Pandemi koşullarında tüm dünya ve tüm sektörler için zorlu iki yıl geçti ve hâlâ içindeyiz. Her kriz dönemi yeni fırsatlar da barındırır. Bu kriz dönemi lojistik sektörü ve ülkemiz için fırsatlar da sunabilir. Tedarik krizinde Türkiye, konumuyla alternatif bir güvenilir tedarikçi olarak öne çıkıyor. Türk ihracatçısı tüm bu süreçte deneyimiyle iyi sınav veriyor, krizi fırsata çevirmeye çalışıyor” dedi.

"2021 yılını bir önceki yıla kıyasla yüzde 31 büyüme ile kapatıyoruz"

Türkiye’yi transit yük merkezi haline getirmenin ülkemiz açısından çok güçlü kılacağını ifade eden Onur Göçmez, “Şirketimiz olarak 2021 yılını bir önceki yıla kıyasla yüzde 31 büyüme ile kapatıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda büyümemize devam ederken potansiyel gördüğümüz iş alanlarına ve bölgelere de yatırıma devam ediyoruz. Ocak 2022’de Amerika-New Jersey ofisimiz açılıyor. Hizmet ağımızın yaygın olduğu CIS bölgesine ek olarak da ihtimal fırsatları inceliyoruz. Tüm dünyada stratejik paydaşlarımız ile iş networkümüzü genişletiyoruz. Yurtdışında büyüme stratejimizin bir parçası olarak Avrupa’ya yönelik intermodal taşıma hizmetlerimizin kapsamını geliştiriyoruz. Hava kargo ve parsiyel taşımacılıkta globalleşme stratejimiz doğrultusunda müşterilerimize sunduğumuz yeni hizmetlerle büyümeye devam ediyoruz. Yine globalleşme stratejimiz doğrultusunda Turquality projemizde son aşamaya geldik ve yakında belgemize sahip olacağız” şeklinde konuştu.

Yeni nesil lojistik ve değişim trendlerine hızlı uyum için AR-GE ve Teknoloji merkezlerini kurduklarını belirten Göçmez, “Pandemide dijitalleşmenin önemi daha da öne çıktı ve bu süreç devam ediyor. Biz teknolojiye yılda 3-3,5 milyon dolara yakın yatırım yapıyoruz. Dijital çözümler ile temassız hizmet modelini yaygınlaştırmak ve müşterilerimize hızlı çözümler sunmak stratejilerimizin önemli bir parçası olmayı sürdürüyor” dedi.

“Dünyanın 150 ülkesinde 750 farklı noktaya online denizyolu parsiyel fiyat teklifi sunuyoruz”

Geliştirdikleri yeni dijital platform hakkında da bilgi veren Göçmez, “Yeni nesil dijital lojistik platformu olan Shipeedy, şirketimiz olarak başta KOBİ’ler olmak üzere ihracat-ithalat yapan tüm işletmelere sunmak, onların lojistik süreçlerini kolaylaştırmak ve büyümelerine katkı sağlamak için kuruldu. Shipeedy ile hizmet verdiğimiz kurumların dünyanın herhangi bir noktasından, farklı herhangi bir noktasına göndermek istedikleri denizyolu komple yük (full konteyner), parsiyel yük, hava kargo ve demiryolu yüklerini zahmetsizce göndermelerini sağlıyoruz. Özellikle denizyolu komple yük ve parsiyel yük konusundaki hizmetlerimizin bu konuda kaliteli ve güvenli lojistik ihtiyacı olan tüm kurumların ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. Dünyanın 150 ülkesinde 750 farklı noktaya online denizyolu parsiyel fiyat teklifi sunarak müşterilerimizin lojistik operasyonunu yönetmesini kolaylaştırıyoruz. Önümüzdeki dönemde Shipeedy’ye ekleyeceğimiz yeni özelliklerle sistemimizi geliştireceğiz. Aynı zamanda ülke genelinde organize sanayi bölgelerinde düzenleyeceğimiz aktivitelerle hem onları Shipeedy ile tanıştıracağız hem de Türk ihracatçısının her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.