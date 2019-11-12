Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TEKNOLOJİ TURİZM SAĞLIK ETKİNLİKLER İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN 2019 EKOVİTRİN 2018
BİST
103972
ALTIN
269.879
DOLAR
5.7738
STERLİN
7.4283
EURO
6.3613

Türk Eximbank'a 500 milyon euroluk sendikasyon kredisi

Türk Eximbank, Mizuho Bank koordinatörlüğündeki bankalar konsorsiyumundan 500 milyon euroluk 1 yıl vadeli yeni bir sendikasyon kredisi sağladı.

Türk Eximbank'a 500 milyon euroluk sendikasyon kredisi

Türk Eximbank, Mizuho Bank koordinatörlüğündeki bankalar konsorsiyumundan 500 milyon euroluk 1 yıl vadeli yeni bir sendikasyon kredisi sağladı.

12 Kasım 2019 Salı 14:30
1246 Okunma
Türk Eximbank'a 500 milyon euroluk sendikasyon kredisi

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamaya göre, 500 milyon euroluk sendikasyon kredisinin toplam maliyeti, en yüksek tutarla katılan bankalar için euro diliminde "Euribor+yüzde 2,25" ve dolar diliminde "Libor+yüzde 2,35" oldu.

Söz konusu işlem, Türk Eximbank'ın Nisan 2019'da sağladığı sendikasyon kredisine oranla 40 baz puan daha düşük maliyetle gerçekleştirildi.

Sağlanan 500 milyon euroluk kredi ile banka, ekim ayında geri ödediği sendikasyon kredisini yüzde 100'ün üzerinde yeniledi. Avrupa, ABD, Uzak Doğu, Türkiye ve Körfez ülkelerinden toplam 21 bankanın katılım sağladığı işleme gelen talep, kreditörlerin Türkiye'ye ve Türk Eximbank'a duyduğu güvenin güçlü bir göstergesi oldu.

Sendikasyon kredileri yoluyla sağladığı kaynak tutarı 1,6 milyar dolara ulaşan Türk Eximbank'ın, toplam dış finansmanının yüzde 16'sını sendikasyon kredileri oluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, bir önceki sendikasyon kredisine kıyasla maliyet avantajı sağlanan bu krediye gelen yoğun ilginin mutluluk verici olduğunu kaydetti.

Güney, Türkiye ekonomisinin lokomotifi durumundaki ihracata daha güçlü destek için Türk Eximbank nezdindeki çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye ile Kazakistan arasında 3 anlaşma imzalandı
Türkiye ile Kazakistan arasında 3 anlaşma imzalandı
Çaykur neden zarar üstüne zarar açıklıyor?
Çaykur neden zarar üstüne zarar açıklıyor?
Teksan UL sertifikalı ürünleri ile ABD pazarında güçleniyor
Teksan UL sertifikalı ürünleri ile ABD pazarında güçleniyor

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim