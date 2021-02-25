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Turizmcilerden Van’a davet çağrısı

TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe koordinasyonunda bir araya gelen turizmciler, Van’a davet çağrısında bulundu.

Ekonomi 25.02.2021, 10:09
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Turizmcilerden Van’a davet çağrısı

TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe koordinasyonunda bir araya gelen turizmciler, Van’a davet çağrısında bulundu.

TÜRSAB, Van’da turizmi canlandırmak adına Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki tur rehberleri ve seyahat acenteleri ile bir araya geldi. İlk olarak Van Urartu Müzesini gezen turizmciler, ardından Akdamar Adası’na geçti. Burada Akdamar Kilisesi ve adayı gezen turizmciler, Van’a davet çağrısında bulundu.

Burada bir basın açıklaması yapan TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, sektör olarak 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek, 2021 yılında turizmden çok şey beklediklerini söyledi. 2020 yılında zorlu bir süreçten geçtiklerini vurgulayan Özgökçe, “2021 yılında özellikle iç pazarda ciddi bir misafir ağırlamak istiyoruz. Van bu potansiyele sahip bir şehir. Tarihi güzelliğiyle, coğrafyasıyla çok güzel bir şehir. Bu anlamda bütün Türkiye’yi ilimize davet ediyoruz” dedi.

Açıklamalarında Kapıköy Gümrük Kapısı’nın açılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetten talepte bulunduklarını aktaran Özgökçe, “Van ve bölgenin ekonomisine büyük katkı sunan Kapıköy Gümrük Kapısı, maalesef 2020 yılı içerisinde diğer kapılar gibi kapandı. Ülkemizin 39 kapısından 35’i haziran ayı itibariyle aktif çalışırken; Gürbulak, Esendere, Üzümlü ve Kapıköy gümrük kapılarımız kapalı. Bizim olmazsa olmazımız turizmdir. Bölgenin tek geçim kaynağı turizm diyebiliriz. Bunun yanında nevruz bizim için çok önemlidir. İran’da 20 günlük bir nevruz tatili oluyor ve İranlılar tatillerini geçirmek için ilimize, ülkemize geliyorlar. Biz Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizden Kapıköy Gümrük Kapısı’nın açılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki birçok il, vaka sayıları bakımından iyi durumdalar"

Şanlıurfa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Müslüm Çoban ise Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde en fazla turist rehberinin olduğu ilin Van olduğunu dile getirerek, “Van’ın tarihi ve kültürel güzelliklerini ön plana çıkarma adına buradayız. İnşallah 1 Mart’ta normalleşme sürecine gireceğiz. Sağlık Bakanlığının son verilerinde, Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki birçok ilimiz, vaka sayıları bakımından iyi durumdalar. Ümit ediyoruz tam da sıfırlanır. Bu anlamda 1 Mart’tan sonra gezi planı yapmak isteyen gezginlerimizi, turistlerimizi Van’a çağırmak için geldik. Şu anda Van, çok güzel. Biz özelikle tur ve gezi planı yapanların Van’ı da turlarına eklemelerini istiyoruz. Van hem bahar hem yazın zaten misafirlerini ağırlıyor. İstiyoruz ki artık kış mevsiminde de yerli turistler gelsin” dedi.

Açıklamalarında yetkililerden turizm sektörüne pozitif ayırım yapılması talebinde bulunan Çoban, “Pandemide birçok sektör sıkıntı yaşadı ama bundan en çok turizm sektörü etkilendi. Özellikle seyahat acenteleri hiç iş yapamadı. Bakanlığımızdan turizme pozitif adımların atılması noktasında teşvikler istiyoruz. Bunun yanında özellikle Kapıköy Gümrük Kapısı’nın açılmasını istiyoruz. İnanıyorum ki sınır kapısı açıldığı zaman Van’ın ekonomisi de kendine gelecektir” diye konuştu.

"Akdamar Adası anlatıldığından çok daha güzel"

İlk defa ziyaret ettiği Akdamar Adası’na hayran kaldığını belirten YYÜ Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Tuğçe Özoğul Balyalı da, “Bir senedir Van’dayım. Pandemiden dolayı çok fazla gezememiştim. Burası anlatıldığından çok daha güzel, bayıldım. Kış ayında böyleyse yaz ayında kim bilir ne kadar güzel olur. Çok keyifli geçti. Bir yıldır Van’dayım ve artık kendimi Vanlı hissediyorum. Van’ın birçok zenginliği var ve yapılabilecek birçok aktivite var. Burada turizmin her çeşidini bulmak mümkün. Mart ayıyla birlikte iç turizmin canlanmasını bekliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Akdamar Adası’nı gezen turizmciler, kartopu oynamayı da ihmal etmedi.
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