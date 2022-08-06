Turizm ilçesi Kemer’de lavanta hasadı

Antalya’nın turizmle özdeşleşen Kemer ilçesinde Nisan ayında dikilen bin 500 lavantanın ilk hasadı, vatandaşların ve turistlerin katıldığı etkinlikle yapıldı.

Kemer’in en önemli yaylaları arasında yer alan Gedelme’deki lavanta hasadına katılmak isteyen vatandaşlar, Kemer’in mahallelerinde belirlenen yerlerden ve belediye önünden kalkan otobüslerle bölgeye taşındı. Hasat öncesi Belediye Park ve Bahçeler Müdürü Kayrak, vatandaşlara lavantaların nasıl koparılacağı hakkında bilgiler verdi.

"Kemerliler lavanta görmek için Gedelme Yaylasına çıkacak"

Hem turizmi çeşitlendirmek hem de turizm sezonunu uzatılması amacıyla yapılan etkinliğe katılan Başkan Topaloğlu ve beraberindekiler daha sonra lavanta hasat yaptı. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, Nisan ayında Kemer Belediyesine ait 2 bin 650 metrekarelik arazide lavanta fidelerini toprakla buluşturduklarını hatırlattı. Kemer’de ilk defa denenen lavanta dikiminin başarılı olduğunu anlatan Belediye Başkanı Topaloğlu, “Nisan ayında diktiğimiz lavantaların ilk hasadını yapmaktan dolayı mutluyuz. Nisan’dan bu yana belediye ekiplerimiz lavantalarımızın bakımlarını yaptı. İlerleyen yıllarda lavantalarımız daha iyi olacak. Lavanta bahçelerini genişletebileceğiz. Kemerliler lavanta görmek için Gedelme Yaylasına çıkacak. Bizleri yalnız bırakmayan belediye personelimize ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Kemer için çok güzel bir fikir”

Vatandaşlardan Tanya Koç ise lavanta hasadına katıldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, “Belediyenin sosyal medya hesaplarından bu etkinliği gördüm ve katılmak istedim. Kemer için çok güzel bir fikir. Belki ilerde lavantadan sabun, reçel ve dondurma yapılır. Bu Kemer için harika olur. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Buraya her zaman seve seve gelirim” dedi.

“Burası Kemer için ayrı bir değer”

İsmail Gökhan Süel de lavanta bahçesinin Kemer için çok güzel bir proje olduğuna değinerek, emeği geçenlere teşekkür ettiğini kaydetti. Vatandaşlardan Haydar Öncü ise lavanta bahçesinin Kemer’e kazandırılmasında emeği geçen Belediye Başkanı Topaloğlu’na teşekkür ettiğini anlatarak, “Nisan ayında lavanta dikiminde bulunamadım ama hasadını yapmaya gelebildim. Çok mutlu oldum. Burası Kemer için ayrı bir değer” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Sabriye Tok ise şunları kaydetti:

“Lavanta bahçesi çok güzel olmuş. Çok beğendik. Burdur’daki lavanta bahçesine de gitmiştim. Demek ki Kemer’de de oluyormuş. Artık Burdur’a gitmeye gerek kalmayacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Hasat etkinliğine; Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediye Başkan Yardımcıları Emin Gül ile Baki Yalın, Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Derya Baytekin, Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Gencay Kayrak, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kemer Şube Müdürü Halil Buran, Belediye Başkanı Topaloğlu’nun eşi Fikriye Topaloğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül’ün eşi Hale Gül ve çok sayıda vatandaş katıldı.