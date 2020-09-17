Tropikal meyvenin yeni gözdesi Aksu

Antalya’nın sebze deposu olarak bilinen Aksu’da domatesle başlayan ve biberle devam eden tarım serüveni tropikal meyveler ile çeşitliliğini artırıyor. Son zamanların trendi ejder meyvesi, çarkıfelek, papaya, kuşkonmaz, şeker otu gibi sebze ve meyveler bu topraklarda yetişiyor.



İranlı iş adamları Afşin Yazdanı ve Alireza Huseyni 3 yıl önce Aksu’da ejder meyvesini kapalı alanda yetiştirmeye başladı. İlk iki sene ekilen fidelerin yetişmesini bekleyen iş adamları, bu yıl ilk ürünlerini almaya başladı.



Mayıs ayında başlayan meyve hasadı, Kasım ayına kadar devam edecek. Bu yılın ilk hasadında yaklaşık 20 bin meyve beklenirken, şu ana kadar 12 bin meyve topladıklarını söyleyen Afşin Yazdanı ve Alireza Huseyni, sezon sonuna kadar bu sayının 45 bin rakamına ulaşmasını beklediklerini söyledi. İş adamları, bir sonraki yıl için de 3 katı ürün alacaklarını ve 150 bin meyve hasadı yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.



9 çeşit ejder meyvesi üretilen seralarda 2 adet meyve yaklaşık 1 kilogramdan fazla geliyor. Meyvenin kilosu 25 TL’ye satılıyor. Yurt dışına da satış yapan İranlı ortaklar yurt içine de ağırlık veriyor.