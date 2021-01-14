TransferGo ile Türkiye’ye gerçekleştirilen transferler 2020’de tam 3 kat arttı

TransferGo 2020 yılı sonunda global çapta toplamda 2.5 milyon müşteriye ulaşırken, hizmet verdiği ülke sayısını ise 67’ye yükseltti. Türkiye ayağında ise, TransferGo hizmetleri sayesinde Avrupa'dan Türkiye'ye gerçekleştirilen transferler, 2020 yılında 2019'a göre tam 3 kat arttı. Aynı süre zarfında, yeni müşteri sayısı ise 2 kat arttı.

Yeni müşteri artışında aslan payı Arkadaş Öner programında

TransferGo’nun Türkiye’deki elde ettiği kayda değer yeni müşteri sayısı artışına dair en büyük itici güçlerinden biri , TransferGo'nun Arkadaş Öner programı oldu. Davet edilen her arkadaş için 22 euro hediye eden programın da getirdiği ivme, TransferGo'ya 2019'a göre 3 kat daha fazla yeni müşteri kazandırdı. TransferGo’da önemli bir diğer gelişme de, mobil uygulama kullanım oranlarındaki gözle görülür artıştı. 2020 yılında bir önceki yıla göre, mobil uygulama kullanım oranı %75’ten %85’e yükseldi.

Almanya yine zirvede, Fransa yükseliyor

Avrupa’dan Türkiye’ye gerçekleştirilen para transferi işlemlerinde yine başı çeken ülke Almanya oldu. Bu ülkeler arasında en dikkat çekici yükselişi ise Fransa gösterdi. Fransa'dan olan işlemler 2020'de 2019'a göre 3 kat artarken, Fransa en yüksek büyümenin gerçekleştiği ülke oldu.

2020’de TransferGo için kilometre taşı gelişmeler yaşadıklarını söyleyen TransferGo’nun Türkiye ve Bölge Büyümesinden Sorumlu Müdürü Senem Ergüvenoğlu, geçen yılla ilgili şu bilgileri verdi: “Piyasadaki dalgalanmalara rağmen, kanallarımız aracılığıyla gerçekleştirilen yurt dışı transferlerin son mali yılda %117 büyüdüğünü gördük. Bu doğrultuda adımlar atmaya devam ediyoruz. Dünyanın en yenilikçi şirketlerinin bankası olarak tanınan Silicon Valley Bank’in (SVB) Birleşik Krallık şubesinden 4 milyon sterlin finansman sağladık. Müşterilerimize kredi ve banka kartlarına da direkt para göndermenin yolunu açan iş birliklerine gittik. VISA ve Mastercard ile, kartlara uluslararası ödeme gerçekleştirilmesine olanak tanıyan iş birliklerimiz oldu. Bu iki iş birliği de önümüzdeki dönemlerde genişleme potansiyeline sahip. Türkiye organizasyonumuzda da başarımız devam etti.”

“2021’de de hem mevcut hem de yeni müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacağız”

Bu arada yeni yılda TransferGo’nun Türkiye’deki en önemli hedefi ise kısa sürede için Türkiye’den de Avrupa’ya para transferi hizmetini açmak olacak. Bu zorlu koşullarda hem mevcut hem de yeni müşterilerin gelişen ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyleyen Senem Ergüvenoğlu, bu yıla dair ise şu şekilde konuştu: “2021 için en önemli hedef olarak, Türkiye’den de Avrupa’ya para transferi hizmetimizi açmayı belirledik. Bunun dışında hem aldığımız yatırımlarla hem de şirketimize bu yıl katılan yeni iş gücümüzün değerli rehberliğinde, servisimizi dünyanın dört bir yanına taşımaya devam edeceğiz. Dünyadaki dijitalleşme hareketine paralel olarak, dijital cüzdan uygulamaları, 7/24 banka para transferleri ve müşterilerin 24 haneli IBAN yerine çok daha kolayca akıllarında tutabilecekleri bilgilerle yurt dışından da para transferi sağlamak odaklandığımız konular olacak. Hem küçük ve orta ölçekli işletmelere hem de API entegrasyonu yardımıyla kendi ödeme operasyonlarını gerçekleştirmek isteyen büyük işletmelere yönelik hizmetler de sunmayı hedefliyoruz.”