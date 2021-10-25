Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 3 azaldı

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3 azaldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 25 milyon 22 bin 960 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Eylül ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Buna göre, eylül ayında 92 bin 996 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47,8’ini otomobil, yüzde 29’ını motosiklet, yüzde 12,3’ünü kamyonet, yüzde 7,2’sini traktör, yüzde 2,3’ünü kamyon, yüzde 0,9’unu minibüs, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 3 azaldı. Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre traktörde yüzde 70,7, minibüste yüzde 53,8, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 20,2 ve otobüste yüzde 18,2 artarken kamyonette yüzde 13,5, motosiklette yüzde 8,3, kamyonda yüzde 4,4 ve otomobilde yüzde 3,7 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12 azaldı. Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı traktörde yüzde 23,3, minibüste yüzde 16,8 ve motosiklette yüzde 12,9 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 83,7, kamyonette yüzde 33,8, kamyonda yüzde 20,0, otomobilde yüzde 18,7 ve otobüste yüzde 13,2 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Eylül ayı sonu itibarıyla 25 milyon 22 bin 960 oldu. Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3’ünü otomobil, yüzde 16,3’ünü kamyonet, yüzde 14,8’ini motosiklet, yüzde 8,0’ını traktör, yüzde 3,5’ini kamyon, yüzde 2,0’ını minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylül ayında 863 bin 167 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtların yüzde 69,1’ini otomobil, yüzde 15,8’ini kamyonet, yüzde 6,6’sını motosiklet, yüzde 3,3’ünü traktör, yüzde 2,2’sini minibüs, yüzde 2,2’sini kamyon, yüzde 0,6’sını otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Eylül döneminde 913 bin 169 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 24,0 artarak 913 bin 169 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 13,5 azalarak 31 bin 133 adet oldu. Böylece Ocak-Eylül döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 882 bin 36 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 61,4’ü benzin yakıtlı oldu. Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 497 bin 104 adet otomobilin yüzde 61,4’ü benzin, yüzde 24,3’ü dizel, yüzde 8,7’si elektrikli veya hibrit olup yüzde 5,6’sı LPG yakıtlı oldu. Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 591 bin 103 adet otomobilin ise yüzde 37,8’i dizel, yüzde 36,1’i LPG, yüzde 25,3’ü benzin yakıtlı olup, yüzde 0,6’sı elektrikli veya hibrit oldu. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3 olarak gerçekleşti.