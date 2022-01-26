Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yıllık yüzde 11 arttı

Türkiye’de 2021 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 11 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Aralık ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Buna göre, Türkiye’de 2021 yılında 1 milyon 153 bin 165 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. 2021 yılında trafiğe kaydı yapılan elektrikli ve hibrit araç sayısı önceki yıla göre yüzde 62 arttı. 2021 yılında 56 bin 783 elektrikli ve hibrit araç trafiğe çıktı. 2020 yılında 21 bin 574 elektrikli ve hibrit aracın kaydı yapıldı.

Türkiye’de 2021 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 11 artarak 1 milyon 153 bin 165 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 11,2 azalarak 42 bin 924 adet oldu. Böylece 2021 yılında trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 110 bin 241 adet artış gerçekleşti.

Aralık ayında 65 bin 562 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,1’ini otomobil, yüzde 21,4’ünü motosiklet, yüzde 17,8’ini kamyonet, yüzde 10,7’sini traktör, yüzde 3,8’ini kamyon, yüzde 0,5’ini minibüs, yüzde 0,5’ini otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 26,1 azaldı

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtlarda yüzde 63,2 artarken otomobilde yüzde 32,6, motosiklette yüzde 26,7, kamyonette yüzde 22,2, otobüste yüzde 17,3, kamyonda yüzde 10,7, minibüste yüzde 6,0 ve traktörde yüzde 1,9 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 azaldı

Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonda yüzde 44,1, motosiklette yüzde 32,0, traktörde yüzde 8,3, kamyonette yüzde 7,3 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 62,0, otomobilde yüzde 45,8, otobüste yüzde 16,4 minibüste yüzde 0,3 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Aralık ayı sonu itibarıyla 25 milyon 249 bin 119 oldu

Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3’ünü otomobil, yüzde 16,3’ünü kamyonet, yüzde 14,8’ini motosiklet, yüzde 8,0’ını traktör, yüzde 3,5’ini kamyon, yüzde 1,9’unu minibüs, yüzde 0,9’unu otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aralık ayında 906 bin 917 adet taşıtın devri yapıldı

Aralık ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 67,5’ini otomobil, yüzde 16,7’sini kamyonet, yüzde 5,7’sini motosiklet, yüzde 4,9’unu traktör, yüzde 2,3’ünü kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 0,6’sını otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aralık ayında 29 bin 558 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 15,7’si Renault, yüzde 9,7’si Toyota, yüzde 8,1’i Fiat, yüzde 8,0’ı Citroen, yüzde 6,9’u Peugeot, yüzde 6,3’ü Hyundai, yüzde ,5,8’i Volkswagen, yüzde 5,6’sı Honda, yüzde 5,3’ü Opel, yüzde 4,4’ü BMW, yüzde 3,8’i Skoda, yüzde 3,8’i Audi, yüzde 3,5’i Dacia, yüzde 2,3’ü Volvo, yüzde 2,2’si Mercedes-Benz, yüzde 1,2’si Ford, yüzde 1,0’ı Jeep, yüzde 0,9’u Seat, yüzde 0,9’u Kia, yüzde 0,5’i Nissan ve yüzde 4,0’ı diğer markalardan oluştu.

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 62,0’ı benzin yakıtlıdır

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 614 bin 37 adet otomobilin yüzde 62,0’ı benzin, yüzde 23,6’sı dizel, yüzde 9,2’si elektrikli veya hibrit olup yüzde 5,2’si LPG yakıtlıdır. Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 706 bin 65 adet otomobilin ise yüzde 37,6’sı dizel, yüzde 35,9’u LPG, yüzde 25,5’i benzin yakıtlı olup, yüzde 0,7’si elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,3’tür.

Ocak-Aralık döneminde en fazla 1401-1500 silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 614 bin 37 adet otomobilin yüzde 29,0’ı 1401-1500, yüzde 27,7’si 1300 ve altı, yüzde 21,4’ü 1301-1400, yüzde 14,0’ı 1501-1600, yüzde 6,5’i 1601-2000, yüzde 0,8’i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Aralık döneminde kaydı yapılan otomobillerin 249 bin 362’si beyaz renklidir

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 614 bin 37 adet otomobilin yüzde 40,6’sı beyaz, yüzde 27,8’i gri, yüzde 11,1’i mavi, yüzde 7,8’i kırmızı, yüzde 6,4’ü siyah, yüzde 2,2’si turuncu, yüzde 1,1’i kahverengi, yüzde 0,7’si sarı, yüzde 0,5’i yeşil renkli iken yüzde 1,9’u diğer renklerdedir.

Trafiğe kayıtlı taşıtların ortalama yaşı 14,5 olarak hesaplandı

Türkiye’de 2021 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 25 milyon 249 bin 119 adet motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 14,5 olarak hesaplandı. Ortalama yaş otomobillerde 13,6, minibüslerde 15,0, otobüslerde 14,8, kamyonetlerde 12,8, kamyonlarda 17,6, motosikletlerde 13,7, özel amaçlı taşıtlarda 13,6 ve traktörlerde 24,3’tür.

Devri yapılan taşıtların ortalama yaşı 12,6 olarak hesaplandı

Türkiye’de 2021 yılında devri yapılan 8 milyon 815 bin 613 adet motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 12,6 olarak hesaplandı. Devri yapılan otomobillerin ortalama yaşı 13,2, minibüslerin 12,6, otobüslerin 11,0, kamyonetlerin 11,1, kamyonların 14,2, motosikletlerin 6,2, özel amaçlı taşıtların 14,8 ve traktörlerin 20,0’dır.