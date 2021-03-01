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Trabzon’dan 23 ülkeye iç mimarlık çizimleri gönderiyor

Trabzonlu 25 yaşındaki iç mimar Ahmet Can Özkara, ABD’den İngiltere’ye, Meksika’dan Malezya’ya kadar geniş bir coğrafyada çizimleri ve teknik uygulamaları ile Türk iç mimarlarının yeteneğini ve başarısını gösteriyor.

Ekonomi 01.03.2021, 12:47
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Trabzon’dan 23 ülkeye iç mimarlık çizimleri gönderiyor

Trabzonlu 25 yaşındaki iç mimar Ahmet Can Özkara, ABD’den İngiltere’ye, Meksika’dan Malezya’ya kadar geniş bir coğrafyada çizimleri ve teknik uygulamaları ile Türk iç mimarlarının yeteneğini ve başarısını gösteriyor.

Trabzon’da iç mimar olarak çalışan Ahmet Can Özkara yurtdışındaki 23 ülkeye adeta iç imarlık çizim ve teknik uygulama ihracatı yapıyor. Yaklaşık 7 aydır Kanada, Amerika ve İngiltere gibi 23 farklı ülkeye proje çizimi, teknik uygulama ve 3D görselleştirme hizmeti veren Özkara, Türk iç mimarlarının ismini tüm dünyaya duyurmak için yola çıktıklarını söyledi. İç mimar ve 3D görselleştirme uzmanı Özkara, yurtdışına 38 tane proje ihracatı yaptıklarını belirterek, “Yaklaşık 3 yıl önce üniversiteden mezun oldum ancak okul başlarından beri yani 7-8 yıldır bu işin içerisindeyim. İç mimari işleri yapıyoruz. Herhangi bir projenin çizimi anahtar teslim projesi uygulaması bunların teknik görsel tüm çizimlerini uygulayana kadar hepsini yapıyoruz. İç mimariyle alakalı aklınıza gelen her şey otel, konut, ticari yerleşim alanı, belediye binası hepsi. Yaklaşık 7 aydır yurt dışına iş yapıyoruz. Yurt dışında birçok projenin çizimi teknik uygulama 3D görselleştirme hepsini yapıyoruz. Bir platform yaptık, girişimlerimiz oldu. Onlar başarılı sonuçlar verdi. Yaklaşık 38 tane yurt dışına proje yaptık proje ihracatı oldu. Bunların 23 tanesi farklı ülkelere Kanada, ABD, Meksika, Hindistan, Malezya ve B.A.E. gibi ülkelere hizmet veriyoruz” dedi.

En yoğun çalıştıkları ülkelerin Kanada, ABD ve İngiltere olduğunu kaydeden Özkara, “Pazar büyük ancak biz güvendik başladık güzel dönüşler aldık. Bize gelen bir tanıdığını da getiriyor biraz büyük firmalarla çalışmaya başladık. Başta kişiler şahıstı şimdi kurumsal inşaat firmalarıyla çalışmaya başladık. Onlar için iyi bir çözüm ortağı olduk artık projelerini biz çiziyoruz hem uygulama hem de 3 boyutlu çizimlerini. En yoğun çalıştığımız ülkeler Kanada, Amerika, İngiltere. Hindistan’dan da bazı kişilerle çalışıyoruz. Onlar biraz daha stant fuar alanları projesi yapıyorlar. Son olarak Meksika’da bir tatil köyü projesine başladık. Şimdilik Rattan İskandinav tarz bungalov tasarımları bitti. Diğer birimleri olan resepsiyon, havuz, restaurant-kafe, yoga-SPA ve amfi gösteri yerleri yapım aşamasında. Uygulama teknik çizimleri, 3D görsel sunum çalışmaları ekipçe titizlikle yapılıyor. Bu projeden memnun kalan iş verenin sıradaki projesi Zanzibar’da 2500 m² yeni yatırımı olan bir otel projesi. Yaparken tecrübe ediniyor yeni kültürleri tanıyoruz. Yine Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da bir Sugar Café/Fastfood projemiz ile Dubai’de butik bir aktar projemiz de var. Tasarımı ve konsepti beğenen aynı semtte bulunan 3 farklı aktar firması daha kendilerine uygulama projesi dahilinde tasarım yapmamız için bize müracaat etti" bilgilerini paylaştı.
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