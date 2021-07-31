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TPAO Siirt’te petrol arayacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Siirt sınırları içinde kalan bir sahada petrol arama ruhsatı verildi.

Ekonomi 31.07.2021, 12:25
TPAO Siirt’te petrol arayacak
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) Siirt sınırları içinde kalan bir sahada petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazetede yayımlandı. TPAO’ya Siirt’te 15 bin 326 hektar yüz ölçümüne sahip sahada 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı. Kararın ardından TPAO’nun Siirt’te petrol arayacağı belirtildi.
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