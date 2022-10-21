TOGG ve Trendyol kesintisiz kullanıcı deneyimi için niyet mektubu imzaladı

Türkiye’nin küresel mobilite markası TOGG ile Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyacak ortak çözümler geliştirmek üzere iş ortaklığı niyet mektubu imzaladı. İki şirket, üç aşamalı olarak hayata geçecek iş birliği kapsamında, kullanıcılar için oluşturulan hizmetleri karşılıklı olarak entegre edecek. İki şirket, entegrasyon projeleri için ortak çalışma grupları kuracak.

“Odağımızda kullanıcı var”

Trendyol ile imzalanan niyet mektubu ilgili değerlendirmede bulunan TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş, “Kendimizi başından beri küresel bir teknoloji ve mobilite ekosistemi sağlayıcısı olarak tanımlıyoruz. Planımızı hayata geçirmek üzere çalışıyor, bu konuda alanının en iyileriyle iş birlikleri yapıyoruz. Ağa bağlı, elektrikli ve otonom akıllı cihazlar evde ve ofisteki pek çok işimizi yapabileceğimiz yeni yaşam alanları haline geliyor, yeni mobilite ile e-ticaretin yolları da bu noktada kesişiyor. E- ticaret platformuyla imzaladığımız niyet mektubu ile kullanıcılar mevzuata uygun biçimde hem TOGG’un hem de Trendyol’un hizmetlerinden yararlanabilecek. Bu iş birliğinin hayata geçirilmesiyle kapıdan kapıya e-ticaretin yanı sıra, kapıdan TOGG akıllı cihaza, TOGG akıllı cihazdan rota olarak belirlenen adrese gibi seçenekler ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.

“İş birliğimiz ile iki ekosistemin ortak yolculuğunun temelini atıyoruz”

Türkiye’nin gururu iki markanın yan yana gelerek bir ilki gerçekleştirecek olmasından büyük heyecan duyduklarını belirte Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, “Mobilite, şirketimizin her zaman gelişmesi için çalıştığı konseptler arasında yer alıyor. Bu iş birliğini TOGG’un teknoloji ve dijitalleşmedeki ilerleme ile endüstri altyapısında ülkemize yaşatacağı büyük sıçramaya Trendyol’un vereceği doğrudan katkı olarak görüyoruz. TOGG’un mobilite, akıllı enerji ve akıllı yaşam çözümleri alanındaki inovasyonlarla ördüğü ekosistem sürdürülebilirlik üzerinde yükseliyor. Şirketimiz de yakın zamanda açıkladığı sürdürülebilirlik yol haritası kapsamında, sadece kendi operasyonlarını değil tüm değer zincirini dönüştürürken çevresel ve sosyal sorunların çözümü için öncülük etmeyi hedefliyor. Bu birlikteliği, iki teknoloji şirketinin sürdürülebilirlik alanındaki vizyon birlikteliği olarak da değerlendiriyorum. Dijitalleşme teknolojilerinde ciddi bir üretim kapasitesine ve bilgi birikimine sahibiz. Türkiye’nin 102 farklı üniversitesinden mezun 2000’i aşkın mühendisimiz, şirketimizin satıcıları ve çözüm ortakları tarafından kullanılan sistemleri geliştiriyor. İş birliğimiz ile iki ekosistemin ortak yolculuğunun temelini atıyoruz” şeklinde konuştu.