TOBB’dan firmalarda kadın temsilini güçlendirmek için çalıştay

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), “Türkiye’de Yönetim Kurullarında Kadınların Temsilinin İyileştirilmesinin Desteklenmesi: Mevzuat ve Düzenlemeler” başlıklı bir çalıştay düzenledi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve TOBB iş birliğinde Ankara’da “Türkiye’de Yönetim Kurullarında Kadınların Temsilinin İyileştirilmesinin Desteklenmesi: Mevzuat ve Düzenlemeler” çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştayın açılışında konuşan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, kadınların iş yaşamında daha çok temsil edilmesi ve toplumdaki yerinin güçlendirilmesi için 2007 yılından beri yoğun çaba içerisinde olduklarını söyledi. Günay şunları kaydetti:

“2007 yılında TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yoğun ısrarı ve çabasıyla başlayan bu hareket, bugün sayısı 8 bini geçen gönüllü kadın girişimcisiyle bölgedeki en aktif ve geniş kadın girişimci ağı haline geldi. Düzenlediğimiz mobil yazılım geliştirme, sosyal medya üzerinden satış-pazarlama, dijital ve yeşil dönüşüm eğitimleriyle 100 bine yakın kadın girişimcimize ulaşarak çalışan ve girişimci kadınların yetkinliklerinin geliştirilmesine katkı sağladık. Tüm bu faaliyetler kadınların ‘Ben de yapabilirim’ diyebilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.”

"Üst yönetim düzeyinde de çeşitliliği teşvik ediyoruz"

EBRD Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner ise toplumsal cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesinin kurumun kilit önceliklerinden biri olduğunu belirterek, “Kadınların farklı iş türlerine ve kurumsal liderlik pozisyonlarına erişebilmeleri için daha fazla ve daha iyi fırsatlar oluşturmak amacıyla tüm sektör ve bölgelerimizdeki müşterilerimizle yakın iş birliği içerisindeyiz. İyi kurumsal yönetim ve etkin karar vermenin temel bir bileşeni olduğu için yönetim kurulu ve üst yönetim düzeyinde de çeşitliliği teşvik ediyoruz. Son yıllarda kaydedilen ilerlemeye rağmen borsada işlem gören şirketlerin yönetim kurullarındaki kadınların oranı hala yüzde 16,7 seviyesinde. Bunun yanı sıra Borsa İstanbul’da kadın yönetici bulunmayan şirket sayısı 2020’de yüzde 33 ile hala çok yüksek. EBRD, Türkiye’de bu alanda ilerleme için paydaşları birlikte çalışmaya teşvik etmeyi taahhüt etmektedir" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından yönetim kurullarında kadınların temsilinin ekonomik faydalarına değinen akademik çalışmaların sunumu yapıldı. BM Sürdürülebilir Borsalar Girişimi Koordinatörü Anthony Miller da Sürdürülebilir Borsalar Girişimi’nin faaliyetlerini anlattı. Çalıştayda Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Profesörü Melsa Ararat tarafından koordine edilen ve geçen yıl kabul edilen yol haritası da katılımcılarla paylaşıldı.