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TOBB ve VİSA’dan kadın girişimcilere destek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve VİSA, kadın girişimcilerin satışlarını artırmak amacıyla kart kabulüne geçişlerini kolaylaştırmak üzere POS cihazı desteği sunacağını açıkladı.

Ekonomi 24.11.2021, 10:08
TOBB ve VİSA’dan kadın girişimcilere destek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve VİSA, kadın girişimcilerin satışlarını artırmak amacıyla kart kabulüne geçişlerini kolaylaştırmak üzere POS cihazı desteği sunacağını açıkladı.

TOBB ve VİSA, kadın girişimciler için yeni bir teşvik programı açıkladı. Pandemi döneminde küçük işletmelerin faaliyetlerine devam etmelerini desteklemek ve tüketicileri ihtiyaçlarını küçük işletmelerden karşılamaya davet etmek üzere hayata geçirilen "Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder" kampanyasının devamı niteliğinde olan program ile bin kadın girişimciye satışlarını artırmak amacıyla kartlı ödemeyi kolaylaştırmak için POS cihazı desteği sağlanacak. Avrupa KOBİ Haftası kapsamında geliştirilen kampanya, kadın girişimcilerin nakit ile ödemeyi tercih etmeyen kart sahiplerine de ulaşabilmesi hedefiyle işletmelerinin kartlı ödemeyi kabul etmesini kolaylaştırmayı ve bu yolla Türkiye’de kadın girişimciliğini desteklemeyi amaçlıyor.

Kadın girişimciler kampanyadan yararlanmak için KOBİ’lerin dijitalleşme konusunda kapsamlı ürün, hizmet ve eğitimlere erişebildikleri Akıllı KOBİ Platformu üzerinden 31 Aralık’a kadar başvuru yapabilecek. Kriterlere uyan ve belirlenen tarihler arasında ilk kez POS cihazı satın almış bin kadın girişimci kampanyadan yararlanabilecek. Akıllı KOBİ internet sitesinde yer alan kriterler doğrultusunda teşvik almaya hak kazanan kadın girişimciler, yeni yıl ile bu destekten faydalanabilecek.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Nüfusumuzun yarısı kadın iken, çalışma hayatının 3’te 1’ini kadınlar oluşturuyor. Girişimcilere baktığımızda ise her 10 girişimciden 1’i kadın girişimci oldu. Bu oran geçmişte yüzde 4’tü, bugün geldiğimiz noktada yüzde 10 seviyesine ulaşabildik. Ülkemizin gelecek hedeflerine ulaşabilmesi için kadınların ekonomiye daha çok entegre olması gerekiyor. Girişimciler arasındaki kadın girişimcilerin sayısının artması gerekiyor. İşte bu vizyonla kadın girişimciliğini artırmak amacıyla 2007 yılında 81 ilde örgütlü olan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nu kurduk. Ülkemizde kadın girişimci sayısının artışında şüphesiz ki TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nun payı var” dedi.

Tüketiciler olarak kartla ödeme eğiliminin pandeminin de etkisiyle son dönemde ciddi oranda arttığına vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, “TOBB ve VİSA olarak vereceğimiz POS cihazı desteğiyle ticaret ve üretim için yola çıkan kadın girişimcilerin kartla ödeme kabul etmesini de sağlayarak daha çok satış yapabilmelerine destek olmak istiyoruz. Böylelikle TOBB ve VİSA olarak Akıllı KOBİ Platformu, ‘Bir Alışverişle Çok Şey Fark Eder’ kampanyası ve kartlı harcamalar raporlarının ardından yeni bir iş birliğini daha hayata geçirmiş oluyoruz. 2021 yılında işletmelerini faaliyete geçiren tüm kadın girişimcileri bu destekten yararlanmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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