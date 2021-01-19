TMSF, 2021’de 5 şirketi daha satmayı planlıyor

Bu yıl 5 şirketin daha satışını planladıklarını belirten TMSF Başkanı Muhittin Gülal, “2021’de Aynes Gıda, Alfemo Mobilya, Aker Tekstil, MarkAntalya AVM, Central Hospital’in satışı düşünülüyor" dedi.

Kayseri’deki tesis açılışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, "2021’de Aynes Gıda, Alfemo Mobilya, Aker Tekstil, MarkAntalya AVM, Central Hospital’in satışı düşünülüyor" dedi.

TMSF bünyesindeki firmaların satışlarıyla ilgili konuşan Gülal, “Firmanın ekonomik devamlılığı ile ilgili tehlike varsa, satılmasında sakınca yok. Erciyes Anadolu Holding, Koza Altın gibi büyüyen, kâr eden şirketlerin ise hukuki süreci tamamlanmadan satışı mümkün değil. Müsadere kararı çıkanlar var. Kararlar kesinleşince bu şirketler devlete geçecek. Bizim de hareket alanımız genişleyecek” diye konuştu.

Son günlerin en çok tartışılan konular arasındaki hukuk reformuna ilişkin Gülal, “Biz de görüş verdik. Buradaki mülkiyetle ilgili reformdan kastedilen, TMSF kayyumunda yönetilen şirketler değil. Bu şirketlerin hukuk reformuyla iade edilmesi söz konusu değil. Hukuki süreçler kesinleşmediği için mülkiyet hakkı hâlâ eski sahiplerinde. Büyük grupların tamamında müsadere kararı verildi. Onandığı andan itibaren bu mülkiyet sorunu ortadan kalkacak. Hisseler Hazineye devrolcak ve mülkiyet, eski sahiplerinde değil devletimizde olacak” diye konuştu.

“Fi Yapı çözümsüz gibi duruyor”

Fi Yapı’nın durumuna da değinen Gülal, “Fi Yapı çözümsüz gibi duruyor. Kasasında 1 lira bile para yok. Şirket aslında 2008 yılında battı. TMSF’ye geçince firmadan ev almak için para yatıranlar heyecanlandı. Fakat hep söylediğimiz bir konu var. Ne devlet ne de TMSF, geri alamayacağı 1 lirayı bile koymaz. Fi Yapı’nın Dikili’deki adasının satışı düşünülüyor. Bu şekilde mağduriyetlerin bir kısmı çözülebilir. Ada için 50 milyon euro değerleme yapıldı. Bu da inşaatların tamamlanmasına yetmiyor. Çok daha fazla nakde ihtiyaç var" şeklinde konuştu.