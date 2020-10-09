TL’NİN PERFORMANSI YÖN VERİYOR

Teknik Analizde Öne Çıkanlar Hisse Kapanış Hedef Stop Loss DOHOL 2.48 2.55 2.41 YUNSA 14.05 14.50 13.60

Ons altın 1900 doların üzerinde. Teşvik paketi beklentilerinin devam ediyor oluşu küresel risk iştahını pozitif etkilerken likiditenin artacağı ve dolar endeksinin geri çekilebileceğine ilişkin beklentiler ons altını yeniden 1900 doların üzerinde taşımış durumda. Bu beklentiler korundukça ons altında yukarı yönlü denemelerin sürmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Teknik açıdan bakıldığında ise görünümde şimdilik anlamlı bir farklılık olduğunu düşünmüyoruz. Bu görüşümüzün değişmesi için trend değişikliğine işaret edeceğinden 1920 doların üzerinde kapanışlar yapılması gerektiğini hatırlatmak istiyoruz.