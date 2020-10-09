TL’NİN PERFORMANSI YÖN VERİYOR
ÜNLÜ & Co'mment: “TL’nin performansı yön veriyor” değerlendirmesinde bulundu.
ABD’de teşvik paketi umutları yerini bekleyişe bırakırken haftanın son işlem gününde önemli bir gündem maddesinin bulunmaması yurtdışında varlık fiyatlarının yatay/hafif pozitif bir eğilim sergilediğini görüyoruz. Yurtiçinde ise TL’nin performansı odak noktasında kalmaya devam ediyor. TL’deki değer kaybının tarihi seviyelere ulaşması kaçınılmaz olarak yurtiçi piyasalara yönelik algının da bozulmasına yol açarken TL varlıkların genel hatlarıyla küresel piyasaların gerisinde kalması dikkat çekiyor. Haftanın son işlem gününde de son birkaç gündeki farklı bir tablo görmeyi beklemiyoruz. Bu noktada, özellikle Borsa İstanbul yurtdışına paralel bir seyir izlemeye çalışsa da kurun baskıdan sıyrılıp sıyrılamayacağı yurtiçi piyasaların haftalık kapanışında belirleyici olacaktır.
BEKLENTİLERİMİZ
Borsa İstanbul bant hareketi sergiliyor. Arka arkaya dört haftalık yükselişinin ardından yeni haftada yurtdışı piyasaların gerisinde kalan BIST-100 endeksi ağırlıklı olarak yatay bir eğilim sergiliyor. Hafiflemiş olsa da Doğru Akdeniz’deki sorunlar, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi, S-400’lere ilişkin belirsizlikler gibi sebeplerin teknik açıdan da zorlu sayılabilecek bölgede bulunan endeks üzerinde baskı yarattığını söylemek mümkün. Buna karşın geri çekilmelerin 1145 seviyesinin üzerinde karşılanıyor oluşu endeksteki baskının daha ileri boyutlara taşınmasına izin vermediği gibi teknik görünümün bozulmasını da engelliyor. Dolayısıyla haftalık kapanışın bu seviyenin üzerinde yapılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.
Kaynak: Matriks
|
Teknik Analizde Öne Çıkanlar
|
Hisse
|
Kapanış
|
Hedef
|
Stop Loss
|
DOHOL
|
2.48
|
2.55
|
2.41
|
YUNSA
|
14.05
|
14.50
|
13.60
EUR/USD kalıcı şekilde değer kazanmakta zorlanıyor. Piyasalar teşvik paketine ilişkin ilk negatif etkiyi üzerinden atmış olsa da doların dirençli bir tablo ortaya koymaya devam etmesi paritenin 1,1800’e yaklaştıkça zorlanmasına neden oluyor. Bu noktada hafta başından bu yana 1,1800’e ve üzerine doğru denemeler yapılsa da paritenin bu bölgede kalıcı olmasını sağlayacak momentumu bulamaması dikkat çekiyor. Öte yandan teknik açıdan baktığımızda da sık sık vurguladığımız gibi 1,1810’u ilk ara direnç olarak görmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla yukarı yönlü denemelerin bu bölgeye yaklaştıkça zayıflamasını teknik görünüm ile de açıklamak mümkün. 1,1810’un aşılması durumunda yukarı yönlü eğilimin 1,1870’e kadar devam etmesinin önünde ciddi bir engel görmüyoruz. Aşağıda ise 1,1710 ilk destek noktası olarak kalmaya devam ediyor.
TL’de zayıflık devam ediyor. Hafta başından bu yana gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında değer kazanma eğilimi sergilerken TL’nin ise %2’yi aşan değer kaybı ile belirgin şekilde negatif ayrıştığını görüyoruz. TCMB’nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yukarı taşımaya devam etmesine rağmen bunun kur tarafında şimdilik önemli bir karşılık bulamadığını söylemek mümkün. Dolayısıyla TCMB’nin önümüzdeki günlerde sıkılaştırmaya devam ederek fonlama maliyetini gecelik borç verme faizinin üzerine de taşıma ihtimalinin arttığını düşünüyoruz. Yılın geri kalanında faiz artırımları ile reel faizin artı bölgeye geçmesinin ise TL’deki kırılganlığın azalmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz.
Kaynak: Matriks
Ons altın 1900 doların üzerinde. Teşvik paketi beklentilerinin devam ediyor oluşu küresel risk iştahını pozitif etkilerken likiditenin artacağı ve dolar endeksinin geri çekilebileceğine ilişkin beklentiler ons altını yeniden 1900 doların üzerinde taşımış durumda. Bu beklentiler korundukça ons altında yukarı yönlü denemelerin sürmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Teknik açıdan bakıldığında ise görünümde şimdilik anlamlı bir farklılık olduğunu düşünmüyoruz. Bu görüşümüzün değişmesi için trend değişikliğine işaret edeceğinden 1920 doların üzerinde kapanışlar yapılması gerektiğini hatırlatmak istiyoruz.
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|İkindi
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|Akşam
|18:41
|Yatsı
|20:00
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2