TL varlıklar taban oluşturmaya çalışıyor
ÜNLÜ & Co'mment, ekonomi gündemine dair analiz ve beklentilerini paylaştı.
Bir yandan korona virüsün yayılma hızını takip eden küresel piyasalar bir yandan da şirket bilançoları ve verilerin ortaya koyduğu tabloyu izleyerek yön bulmaya çalışıyor. Bu noktada, vaka sayılarındaki artış ekonomideki toparlanma süreci açısından risk teşkil ettiği için güvenli liman olarak kabul edilen varlıklarda değer kazanımlarının sürdüğünü görüyoruz.
Ancak aşı umutlarının korunması ve makroekonomik göstergelerdeki iyileşme eğilimi güvenli liman arayışına karşın hisse senetlerinde önemli bir baskı oluşmasına izin vermiyor. Yurtiçinde ise hafta başından bu yana çok farklı bir tablo ile karşı karşıyayız.
Swap faizlerindeki sıçrama sonrasında içeride volatilite belirgin şekilde artmış durumda. Keskin negatif ayrışmanın ardından haftanın geri kalanında daha çok taban oluşturma çabası ve kayıpları azaltma eğilimimin ön planda olmasını bekliyoruz.
BEKLENTİLERİMİZ
Borsa İstanbul baskıdan sıyrılmaya çalışıyor. Son iki işlem gününde 200 günlük hareketli ortalamasının (1078) altını test eden BIST-100 endeksi her iki günde de kapanışı bu bölgenin üzerinde yapmayı başardı.
Bu durumu endeksin tepki alımları eşliğinde kayıplarını azaltmaya yönelebileceğinin bir sinyali olarak değerlendiriyoruz.
Dolayısıyla endeksin 1080’in üzerinde taban oluşturmaya yönelik çabasının devam etmesini ve swap faizleri gibi baskı yaratabilecek bir unsurun ortaya çıkmaması durumunda haftanın geri kalanında daha ılımlı bir görünüm oluşabileceğini düşünüyoruz.
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Teknik Analizde Öne Çıkanlar
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Hisse
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RSI
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Momentum
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MACD
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PSAR
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SAHOL
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TCELL
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TSKB
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AL
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AL
Direnç bölgesini kıran EUR/USD daha yüksek seviyeleri hedefliyor. EUR/USD son iki işlem gününde araka arkaya, bir süredir üzerinde tutunmakta zorlandığı, 1,1800’in üzerinde kapanış yapmayı başardı. Bu durum teknik açıdan kısa vadeli görünümü iyileştirirken EUR lehine hareket alanının da korunmasını sağlıyor. Kaldı ki, temel açıdan bakıldığında şartlar paritenin güçlü kalabileceğine işaret ediyor. Özellikle 10 yıl vadeli ABD ve Euro Bölgesi tahvil faizleri arasındaki farkın 105 baz puana kadar gerilemesi doların destek bulmasını önemli ölçüde zorlaştırıyor. Buna ABD’de teşvik paketi konusundaki belirsizliklerin de eklenmesi ile paritede daha yüksek seviyelere kapı açılmış durumda.
TL yüksek volatilitenin etkisi altında. Önceki gün TL swap faizlerindeki sert yükselişin etkisiyle 6,90’ın altını test eden USD/TL faizlerdeki kısmi geri çekilme ile birlikte bu kez yönünü ters tarafa çevirdi. 7,08’in üzerini gören kur sabah saatleri itibariyle 7,04’ün üzerinde işlem görüyor. Önceki bültenlerimizde de dikkat çektiğimiz gibi swap faizlerindeki yükseliş TL’ye ilk etapta değer kazandırabilecek olsa da bu tip fiyat hareketleri sağlıklı olmadığı için kısa vadede volatilitenin devam edebileceğini düşünüyoruz. Son iki gündeki hareketler bu görüşümüzü desteklerken dalgalanmaların azalması için swap faizlerinin normal seviyelere dönmesi gerekiyor.
Ons altın güçlü görünümünü sürdürüyor. 1985 dolar direncini kırdıktan sonra yukarı yönlü hareketi belirgin şekilde güç kazanan altının ons fiyatı yeni güne 2040 doların üzerinde başlıyor. Altının yılın başından bu yana değer kazanımı %35 yaklaşmış durumda. Aynı dönemde çok daha güçlü bir performans sergileyen gümüş ise yaklaşık %50 değer kazanmış durumda. Sık sık dile getirdiğimiz gibi korona virüs endişe kaynağı olarak kalmaya devam etikçe değerli metallerin iyimserliğini koruyacağını düşünüyoruz. Her ne kadar hızlı yükseliş kâr satışlarına kapı açsa da ABD tahvil faizlerinin aşağı yönlü eğilim sergilemesi ve ABD’de teşvik paketi konusunda belirsizliklerin devam etmesi şimdilik bu yönde bir hareket oluşmasını engelliyor.
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