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TL varlıklar taban oluşturmaya çalışıyor

ÜNLÜ & Co'mment, ekonomi gündemine dair analiz ve beklentilerini paylaştı.

Ekonomi 07.08.2020, 11:24
2009
TL varlıklar taban oluşturmaya çalışıyor

Bir yandan korona virüsün yayılma hızını takip eden küresel piyasalar bir yandan da şirket bilançoları ve verilerin ortaya koyduğu tabloyu izleyerek yön bulmaya çalışıyor. Bu noktada, vaka sayılarındaki artış ekonomideki toparlanma süreci açısından risk teşkil ettiği için güvenli liman olarak kabul edilen varlıklarda değer kazanımlarının sürdüğünü görüyoruz.

Ancak aşı umutlarının korunması ve makroekonomik göstergelerdeki iyileşme eğilimi güvenli liman arayışına karşın hisse senetlerinde önemli bir baskı oluşmasına izin vermiyor. Yurtiçinde ise hafta başından bu yana çok farklı bir tablo ile karşı karşıyayız.

Swap faizlerindeki sıçrama sonrasında içeride volatilite belirgin şekilde artmış durumda. Keskin negatif ayrışmanın ardından haftanın geri kalanında daha çok taban oluşturma çabası ve kayıpları azaltma eğilimimin ön planda olmasını bekliyoruz.  

BEKLENTİLERİMİZ

Borsa İstanbul baskıdan sıyrılmaya çalışıyor. Son iki işlem gününde 200 günlük hareketli ortalamasının (1078) altını test eden BIST-100 endeksi her iki günde de kapanışı bu bölgenin üzerinde yapmayı başardı.

Bu durumu endeksin tepki alımları eşliğinde kayıplarını azaltmaya yönelebileceğinin bir sinyali olarak değerlendiriyoruz.

Dolayısıyla endeksin 1080’in üzerinde taban oluşturmaya yönelik çabasının devam etmesini ve swap faizleri gibi baskı yaratabilecek bir unsurun ortaya çıkmaması durumunda haftanın geri kalanında daha ılımlı bir görünüm oluşabileceğini düşünüyoruz.

Teknik Analizde Öne Çıkanlar

Hisse

RSI

Momentum

MACD

PSAR

SAHOL

AL

AL

AL

AL

TCELL

AL

AL

AL

AL

TSKB

AL

AL

AL

AL

Direnç bölgesini kıran EUR/USD daha yüksek seviyeleri hedefliyor. EUR/USD son iki işlem gününde araka arkaya, bir süredir üzerinde tutunmakta zorlandığı, 1,1800’in üzerinde kapanış yapmayı başardı. Bu durum teknik açıdan kısa vadeli görünümü iyileştirirken EUR lehine hareket alanının da korunmasını sağlıyor. Kaldı ki, temel açıdan bakıldığında şartlar paritenin güçlü kalabileceğine işaret ediyor. Özellikle 10 yıl vadeli ABD ve Euro Bölgesi tahvil faizleri arasındaki farkın 105 baz puana kadar gerilemesi doların destek bulmasını önemli ölçüde zorlaştırıyor. Buna ABD’de teşvik paketi konusundaki belirsizliklerin de eklenmesi ile paritede daha yüksek seviyelere kapı açılmış durumda.

TL yüksek volatilitenin etkisi altında. Önceki gün TL swap faizlerindeki sert yükselişin etkisiyle 6,90’ın altını test eden USD/TL faizlerdeki kısmi geri çekilme ile birlikte bu kez yönünü ters tarafa çevirdi. 7,08’in üzerini gören kur sabah saatleri itibariyle 7,04’ün üzerinde işlem görüyor. Önceki bültenlerimizde de dikkat çektiğimiz gibi swap faizlerindeki yükseliş TL’ye ilk etapta değer kazandırabilecek olsa da bu tip fiyat hareketleri sağlıklı olmadığı için kısa vadede volatilitenin devam edebileceğini düşünüyoruz. Son iki gündeki hareketler bu görüşümüzü desteklerken dalgalanmaların azalması için swap faizlerinin normal seviyelere dönmesi gerekiyor.

Ons altın güçlü görünümünü sürdürüyor. 1985 dolar direncini kırdıktan sonra yukarı yönlü hareketi belirgin şekilde güç kazanan altının ons fiyatı yeni güne 2040 doların üzerinde başlıyor. Altının yılın başından bu yana değer kazanımı %35 yaklaşmış durumda. Aynı dönemde çok daha güçlü bir performans sergileyen gümüş ise yaklaşık %50 değer kazanmış durumda. Sık sık dile getirdiğimiz gibi korona virüs endişe kaynağı olarak kalmaya devam etikçe değerli metallerin iyimserliğini koruyacağını düşünüyoruz. Her ne kadar hızlı yükseliş kâr satışlarına kapı açsa da ABD tahvil faizlerinin aşağı yönlü eğilim sergilemesi ve ABD’de teşvik paketi konusunda belirsizliklerin devam etmesi şimdilik bu yönde bir hareket oluşmasını engelliyor.

*Ünlü Menkul Değerler A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yetkilendirilmiş ve SPK düzenlemelerine tabi bir kurumdur. Bu rapor ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgiler ve diğer kaynaklardan temin edilen bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. tarafından denetlenmemiş veya bağımsız olarak doğrulanmamıştır. Bu raporda yer alan bilgilerin eksiksiz olduğu iddiası bulunmadığı gibi bilgilerin her zaman değişikliğe uğrayabileceği göz önüne alınmalıdır. Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. SPK Mevzuatı gereğince, yatırım danışmanlığı hizmeti, yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir ve yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Söz konusu görüşler herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olmayıp Yatırımcılar’ın mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine de uygun olmayabilir. Bu sebeple, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı alınması, beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Zarara uğramamak için gerekli basiret, dikkat ve özen gösterilmelidir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımından dolayı ve burada yer alan görüşlere dayanarak Yatırımcılar’ın ve üçüncü tarafların işlem yapması durumunda uğranılacak maddi ve manevi zararlardan ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. ve ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş. çalışanları sorumlu değildir ve bu konuda ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.’den herhangi bir talepte bulunulamaz.

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