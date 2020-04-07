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TİCARET BAKANLIĞI'NDAN YENİ HAMLE GELDİ

Son zamanlarda kilogramı 20 TL'ye çıkan limonun yurt dışına satılması bakanlığın iznine bağlandı. Böylece kolonya yapımında kullanılan, C vitamini deposu limonun yurtta kalması ve fiyatların düşmesi bekleniyor. Türkiye'de daha önce tıbbi maskelerin ihracatı ve test kitlerinin ithalatı izne bağlanmıştı. Bakanlık izin vermeden yurt dışına solunum cihazı da satılamıyor.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN YENİ HAMLE GELDİ

Son zamanlarda kilogramı 20 TL'ye çıkan limonun yurt dışına satılması bakanlığın iznine bağlandı. Böylece kolonya yapımında kullanılan, C vitamini deposu limonun yurtta kalması ve fiyatların düşmesi bekleniyor. Türkiye'de daha önce tıbbi maskelerin ihracatı ve test kitlerinin ithalatı izne bağlanmıştı. Bakanlık izin vermeden yurt dışına solunum cihazı da satılamıyor.

07 Nisan 2020 Salı 09:51
2010 Okunma
TİCARET BAKANLIĞI'NDAN YENİ HAMLE GELDİ

Ticaret Bakanlığı, taze limon ihracatının Tarım ve Orman Bakanlığının ön iznine bağlandığını duyurdu.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Ticaret Bakanlığı tebliğine göre, söz konusu ürün ihracatına yönelik alınan önlem 31 Ağustos’a kadar geçerli olacak.

Son zamanlarda C vitamini deposu olduğu aynı zamanda da limon kolonyasının ham maddesini oluşturduğu için limona büyük ilgi vardı ve bir kilogram limonun fiyatı yer yer 20 TL’ye kadar ulaşıyordu.

MASKE DE İZNE BAĞLANMIŞTI

Corona virüs salgını sebebiyle Türkiye’de ihtiyaç duyulabileceği gerekçesiyle koruyucu maske, tulum, önlük, gözlük, cerrahi maske ve tıbbi eldiven ihracatı ön izne bağlanmıştı. İzni olmayanlar bu malları yurt dışına satamıyor.

Öte yandan tıpta solunum desteği ve entübasyona yönelik olarak kullanılan bazı tıbbi cihaz ve sarf malzemelerinin ihracı Türkiye Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ön iznine bağlanmıştı.

TEST KİTLERİNİN İZİNSİZ YURDA GİRMESİ YASAK

Devlet kontrolü dışında yurt dışından Türkiye’ye tanı kiti getirilerek corona virüsü testi yapılması tepki çekince bu kitlerin Türkiye’ye sokulması izne bağlandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Covid-19'un tespitine yönelik olarak yurt dışından ithal edilmek istenen tıbbi tanı kitleri, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun bilgisi ve onayı olmadan ithal edilemeyecek” dedi.

Son Güncelleme: 07.04.2020 10:01
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