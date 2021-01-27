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Doğu Türkistanlı Uygur Türkleri, kendilerine destek veren Mesut Özil'e imza töreni öncesi teşekkür etti
Ticaret Bakanı Pekcan: "Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik gelir kaybı desteklerini 20 Ocak’ta ödemeye başlamıştık. Kira destekleri de bugün itibarıyla ödenmeye başlamıştır. "
Ticaret Bakanı Pekcan: "Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik gelir kaybı desteklerini 20 Ocak’ta ödemeye başlamıştık. Kira destekleri de bugün itibarıyla ödenmeye başlamıştır. "
Ekonomi 27.01.2021, 14:30
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Ticaret Bakanı Pekcan: "Esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik gelir kaybı desteklerini 20 Ocak’ta ödemeye başlamıştık. Kira destekleri de bugün itibarıyla ödenmeye başlamıştır. "