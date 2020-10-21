Teşvik paketi görüşmeleri ile salgın kaynaklı endişeler önemini koruyor

Piyasa Gündemi

ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü Pelosi ile ABD Hazine Bakanı Mnuchin, mali teşvik konusunda görüşmelere devam ederken, görüşmeler sonucunda farklılıkların azaldığına ve ilerleme sağlandığına ilişkin haberler yer aldı. Seçim öncesinde teşvik paketi konusunda anlaşılıp anlaşılamayacağı piyasaların yakın takibinde yer alıyor. Avrupa’da günlük vakalarda yaşanan artış ise tedbirlerin sıkılaştırılabileceğini ilişkin korkuları ve salgın kaynaklı endişeleri gündemde tutmaya devam ediyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler



• 21:00 ABD – Fed Bej Kitap Raporu Önem: Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

Teşvik paketine ilişkin iyimser beklentiler küresel hisse piyasalarını destekleyen bir gelişme olurken, salgın kaynaklı gündemdeki endişeler aşağı yönlü risk oluşturuyor. ABD kaynaklı haber akışları yakından izlenirken, salgın kaynaklı endişeler de gündemdeki yerini koruyor. BIST-100 Endeksi yukarı yönlü seyrini sürdürerek günü %0,42’lik yükselişle 1.210,41 puandan tamamladı. ABD borsaları günü yükselişle tamamlarken, ABD vadelileri bu sabah hafif alıcılı bir seyir izliyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa borsalarının güne hafif alıcılı açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 7,87 – 7,88 aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:40 itibariyle 7,86’lı seviyelerden işlem görmekte. BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Pozitif teknik görünümün korunduğu BIST-100 Endeksi, küresel piyasalardaki dalgalı seyre rağmen yükseliş eğilimini sürdürüyor. Gün içinde en yüksek 1.213’lü seviyeleri test eden endeks günü 1.210’dan tamamladı. Endekste 1.205 üzerinde kalıcılığın korunması halinde 1.215 – 1.228 ve tarihi zirvenin bulunduğu 1.245 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. ABD kaynaklı haber akışları ve küresel çaptaki fiyatlamalar takip edilirken, endekste olası geri çekilmelerde 1.205 - 1.193 ve eylül ayının son bölümünden itibaren etkili olan kısa vadeli yükseliş trendinin geçtiği 1.182 seviyesi kısa vadeli önemli destek noktalarıdır. Yükseliş trendi üzerinde yukarı yönlü pozisyonların korunabileceğini değerlendirirken, trend altında 1.170 ve 1.155 seviyeleri gündeme gelebilir.