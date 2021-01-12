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Tescilli Adana karpuzunda fideler toprakla buluştu

Türkiye’nin en erkenci karpuzunun yetiştirildiği ve ülke ihtiyacının yüzde 20-25’ini karşılayan Adana’da fideler toprakla buluştu. Tadı, rengi ve aromasıyla bilinen, Türk Patent ve Marka Kurumu’nca da ‘coğrafi işaret belgesi’ verilen Adana karpuzunda Mayıs ayında ilk hasat bekleniyor. Çiftçiler ise bu sene fiyatlardan umutlu.

Ekonomi 12.01.2021, 09:58
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Tescilli Adana karpuzunda fideler toprakla buluştu

Türkiye’nin en erkenci karpuzunun yetiştirildiği ve ülke ihtiyacının yüzde 20-25’ini karşılayan Adana’da fideler toprakla buluştu. Tadı, rengi ve aromasıyla bilinen, Türk Patent ve Marka Kurumu’nca da ‘coğrafi işaret belgesi’ verilen Adana karpuzunda Mayıs ayında ilk hasat bekleniyor. Çiftçiler ise bu sene fiyatlardan umutlu.

Dünya karpuz üretiminde Çin’den sonra 4, 4 buçuk milyon ton ile ikinci sırada olan Türkiye’nin, karpuz ihtiyacının yüzde 20’sini karşılayan Adana’da fideler Karataş ilçesi Tuzla Mahallesi’nde dikilmeye başlandı. Sabah saatlerinden itibaren kumlu tarlalara gelen işçilerin bazıları toprağı düzeltirken, bazıları fide çukurlarına gübre yerleştirdiği toprağı, fide ekimine hazır hale getirdi.

Dikilen fidelerin soğuktan korunması için üstleri naylonla kapatıldı. İşçilerin bin bir emekle diktikleri ve deniz kumunda yetişecek karpuzlar, hava sıcaklığının mevsim normallerinde gitmesi halinde Mayıs ayının ilk haftasında hasat edilerek pazarda ilk yerli karpuzlar olarak satılacak. Adana’da yıllık yaklaşık 950 bin ton üretilen karpuz, tarla ürünleri içinde yöresel olarak en erkenci ürün olması sayesinde üretici için önemli bir gelir kaynağına sahip.

Öte yandan, geçen sene 28 Ağustos tarihinde Adana kebabı, Adana şalgamı, Çukurova pamuğu ve tapan bıçağının ardından karpuz da Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesi aldı. Yüreğir Ziraat Odası’nın 2017 yılındaki girişimiyle tescillenen karpuzun artık marka değeri daha da artacak. Öte yandan işçiler tarafından toprakla buluşturulan karpuz fideleri güzel görüntüler oluşturdu.

"Mayıs ayında sofralarda"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, karpuz ekim alanlarının Mart ayında belli olacağını belirterek, “Karpuz ekimi Nisan ayının ortalarına kadar yapılacak. Şimdi ekilen karpuzlar havalar sıcak gittiğinde Nisan ayının ortalarından sonra, hava serin gittiğinde ise Mayıs ayının ilk haftası piyasaya girmekte” diye konuştu.

Karpuz ekimi maliyetlerinin arttığını da kaydeden Doğan, daha sonra şunları kaydetti:

“Karpuz fideleri fiyatları 2019-2020 arasında çok fazla artmadı. 2 lira 10 kuruş ile 2 lira 15 kuruş arasında değişiyordu. 2021 yılında ise döviz kurunun artmasından dolayı fiyatlar 2 lira 60 kuruş ile 3 lira arasında değişiyor. Buna paralel olarak 1 kilogram sera muşambası 10 lirayken şuanda 14 ile 14 buçuk lira arasında değişmekte. Yüzde 40-45 oranında bu yıl muşamba fiyatları arttı.”

Karpuzun tescillenmesinin ihracata da katkısının olacağını anlatan Mehmet Akın Doğan, “Geçen yıl çiftçimiz karpuzdan para kazandı. Bizim karpuzumuz çıktığında İran’dan ülkemize karpuz girmeyecek. Çünkü ton başına 300 dolar gümrük vergisi kondu. Bu yıl Adana karpuzu ilk çıktığından itibaren para edecektir” dedi.
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