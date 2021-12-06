Teknosa, Rize cadde mağazasını yeni yerine taşıdı

İSTANBUL (AA) - Teknosa, Rize’deki cadde mağazasını Şimal AVM’ye taşıdı.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, Rize Şimal AVM içerisinde standart mağaza konseptiyle 903 metrekare alanda hizmet verecek olan yeni Teknosa mağazasında, en çok ihtiyaç duyulan son teknoloji ürünler avantajlı fiyatlarla tüketicilerin ilgisine sunuluyor.

Teknosa, gelecek dönemde de mağaza ve dijitalleşme yatırımlarını sürdürmeye, çoklu kanalda öncü adımlar atmaya devam edecek.



