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Technopc, mobil hasta ilaç dağıtım ve tedavi arabası geliştirdi

- Technopc Kurucu Ortağı Murat Yücel:- "İlaç dozajının hastane envanterinden anında düşülmesinin sağlanması, işlemin gecikmeli veya hatalı yapılma ihtimalinin ortadan kaldırılması, mobil ilaç dağıtım sisteminin online yapılıyor olması, insan hatasını en aza indirgemek adına çok faydalı bir model geliştirdik"

Ekonomi 18.11.2021, 09:08
Technopc, mobil hasta ilaç dağıtım ve tedavi arabası geliştirdi

İSTANBUL (AA) - Technopc Ar-Ge ve Tasarım Merkezi tarafından, hastanelerde doktorların belirlediği teşhise göre reçete edilen ilaçların hastalara doğru ve zamanında verilmesi, verilen dozajın hastane envanter sisteminden anlık olarak düşülmesi ve sistem üzerinden güncellemesinin yapılmasını sağlayan mobil hasta ilaç dağıtım ve tedavi arabası geliştirildi.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, sağlık sektörünün ana iş kalemlerinden biri olan, ilaç envanterinin takibi ve hasta ile buluşturulması aşamasında hızlı ve hatasız uygulama, hem hasta memnuniyeti hem de sağlık hizmetinin kalitesi bakımından oldukça önem arz ediyor.

Türkiye’nin 9 büyük şehir hastanesi başta olmak üzere birçok hastanesinde, Medikal AIO Serisi, Bilgilendirme Ekranları Serisi, Medikal İlaç Dağıtım Serisi, Medikal İş İstasyonu Serisi, Kan Alma/Pendant Serisi, Medikal El Terminali Serisi, Hasta Başı Ekran Serisi olmak üzere binlerce cihazı aktif olarak kullanılan Technopc, 25 yıllık deneyimi ve sağlık sektörüne özel teknolojik ürün çözümleri konusundaki uzmanlığı ile, mobil hasta ilaç dağıtım ve tedavi arabası geliştirerek, Türk Patent ve Marka Kurumundan, "faydalı model" belgesi aldı.

Modelin içeriğinde, hastalara ilaç vermek için geliştirilen ilaç dağıtım ünitesi, iç bölme içeren ve gövdeye göre hareket edebilen taşıyıcı elemanı, hasta tanımlayıcı, hastanın kimliğini tespit edebilen okuyucu, okuyucudan aldığı hasta bilgisini değerlendirebilen en az bir kontrol ünitesi, taşıyıcı elemanın gövdeye göre hareketini kontrol eden en az bir kilit ünitesi yer alıyor.

İlaç dağıtım ünitesinin çalışma yöntemi; hastalarda bulunan tanımlayıcı, okuyucu tarafından okunmakta ve hastanın o zaman diliminde bir ilaç alması gerekiyorsa ilacın bulunduğu taşıyıcı elemanın kilit elemanı tarafından açık konuma getirilmesi adımlarından oluşuyor.


- "Reçete edilen ilaçların doğru ve zamanında verilmesi hassas bir konu"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Technopc Kurucu Ortağı Murat Yücel, insan hatasından kaynaklanabilecek kayıt hatalarının ortadan kaldırılmasının, hastanede doktorların belirlediği teşhise göre reçete edilen ilaçların doğru ve zamanında verilmesinin oldukça hassas bir konu olduğunu belirtti.

Yücel, şunları kaydetti:

"İlaç dozajının hastane envanterinden anında düşülmesinin sağlanması, işlemin gecikmeli veya hatalı yapılma ihtimalinin ortadan kaldırılması, mobil ilaç dağıtım sisteminin online yapılıyor olması, insan hatasını en aza indirgemek adına çok faydalı bir model geliştirdik. Bunların yanı sıra, sağlık personelinin hastaya yaptığı ilaç dağıtımı sonrasında, envanter bilgilerinin güncel kalmasının sağlanması, takibi yapılan hastanın bilgilerinin ilgili tüm hastane personeli tarafından anlık olarak takip edilmesinin sağlanması, kayıt işlemleri için ekstra zaman harcanmasının önlenmesi de sağlanmaktadır."


- Technopc, HIMSS + Eurasia etkinliğinin destek sponsoru


Yurt dışında ve Türkiye’de 9 şehir hastanesi ile en büyük özel hastanelerde kullanılmakta olan Technopc medikal ürün çözümleri, yarın sona erecek HIMMS + Eurasia Fuarı'nda sergileniyor.

Türkiye ve bölge coğrafyadaki ülkeleri hedefleyen HIMSS + Eurasia, uluslararası konuşmacılar, paneller ve eğitim toplantıları ve B2B görüşmeleri ile sağlık bilişim sektörünün tüm taraflarını buluşturuyor.

Sürekli değişen ve gelişen sağlık bilişimi alanında, yeni uygulama ve gelişmeleri keşfetmek için tüm sağlık profesyonelleri ve sağlık yöneticileri, Technopc dijital sağlık donanım çözümlerini 2021 yılı HIMSS+Eurasia etkinliğinde yakından görebilir.

#mobil hasta ilaç dağıtım ve tedavi arabası #Technopc
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