“PİYASANIN ROTASI”

TCMB Etkisi Devam Edecek (Mi)?

Corona virüsünde güncel durum, vaka sayısı 32,096,090 – tedaviye pozitif cevap veren 22,129,185 – ölü sayısı 980,339 kişiye ulaşmıştır.

ABD piyasalarında teşvik paketinde pozitif bir gelişme olabilir beklentisi öne çıkarken, bu durum ABD borsa endekslerinde aşağı yönlü momentumu sınırlandırmaktadır.

TCMB’nin politika faizinden 200 baz puan faiz artışına sürpriz şekilde gitmesi ve açıklama metninde enflasyon temasında şahin olması Türk varlıklarında pozitif etki yaratmıştır. TCMB’nin bu hamlesi ileride olabilecek faiz artışlarına yer açarken, kur oynaklığının para politikasını net olarak etkilediğini göstermiştir. Bu noktadan sonra TCMB faiz hamlesinin etkisinin sürüp sürmeyeceğini takip edeceğiz.

ABD Başkanlık seçimlerinde anketler Biden’in (%50,3) lehine olmaya devam ederken Trump %43,3 seviyesinde bulunmaktadır.

Anketlerde Biden önde olsa bile Başkan adayları arasında olacak TV tartışmaları gerçekleşmeden bu anketlerin sağlıklı olduğunu söylemek anlamlı olmayacaktır.

Tv tartışmaları;

29 Eylül 2020 – Ohio

15 Ekim 2020 – Florida

22 Ekim 2020 – Tennessee

ABD seçimlerinde kritik rol oynayan bazı eyaletlerde anket son durumları;

Florida: Biden %48,7 – Trump %47,4

Fiyatlama dinamiklerinde, S&P500 endeksi 3215 seviyesi üzerinde 3253 seviyesinde fiyatlanmaktadır. Kısa dönemli olarak 3215 üzerinde kalıcılık referans olabilir. ABD 10 yıllık tahvil faizi %0,6741 seviyesinde bulunurken, %0,50 üzerinde kalıcılık etkin olmaktadır. Bu noktadan sonra ABD 10 yıllık tahvil faizi %1 ve üzerinde kalıcı olup olmayacağını takip edeceğiz. Altın $1900 altında $1867 seviyesinde bulunmaktadır. USDTRY paritesi 7,6234 seviyesi ile 7,60 seviyesi üzerinde fiyatlanmaktadır. 5 yıllık CDS (beyaz) 560.955 seviyesi ile 500 seviyesi üzerinde hareketine devam etmektedir. Dolar temasında (klasik ve bloomberg Dolar endeksleri (mor+turuncu)) güçlenme devam etmektedir

Gelişmekte olan ülkelerin para birimleri 5 günlük (18 – 25 Eylül) performansları (- kırmızı / + yeşil)

Türk Lirası, %0,77 değer kaybı göstermektedir.

Kıymetli madenler, 5 günlük (18 – 25 Eylül) performansları (- kırmızı / + yeşil)

Altın %4,34 değer kaybı – Gümüş %14,40 değer kaybı göstermektedir.

Türkiye tarafında corona virüsü vaka sayısı 309,790 kişiye çıkarken, ölü sayısı 7,785 kişiye ulaşmıştır. Testlerin devreye alınması ile vaka sayısında artış devam ederken, toplam test sayısı 9,721,687 kişiye ulaşmıştır. Günlük vaka sayısı (1721) 1700 kişi üzerinde sürmektedir.

Bakan Koca: Ağır hasta sayımız 1.573’e ulaştı. Hastalarda zatürre oranı (%6.6) düşmeye devam ediyor. Bugün tespit edilmiş yeni hasta sayımız 1.721. Sağlıkçılarımız son derece özverili. Tedbirlere uyarak sağlık çalışanlarımızın yanında olalım.